«Дальневосточным гектаром» решили накрыть всю Россию

Действие федерального закона «О дальневосточном гектаре» необходимо распространить на всю Россию, считает депутат Госдумы Олег Нилов, который с рабочей поездкой находится на Сахалине, передает «Интерфакс».

«Закон «О дальневосточном гектаре» должен касаться всей территории РФ. Почему там, где зарастает 20-40 млн га, не дать людям землю? А потому что спекулятивный рынок земли обрушится. Поэтому землю обязательно нужно давать», — заявил он в пятницу на встрече с депутатами Сахалинской облдумы.

На Дальнем Востоке, по мнению Нилова, гражданам нужно выдавать не по одному гектару, а по несколько сотен и тысяч га, в том числе с лесным фондом и обязательной ипотекой под 5% годовых.

«Один гектар берут под индивидуальное жилищное строительство. Если есть возможность, надо людям давать сотни и тысячи гектар, я говорю про Дальний Восток и Сибирь. Не смотреть же, как она (земля — ИФ) сгорит вся, короедами будет съедена, вывезена в Китай. Дайте людям землю, и у них появится занятие, смысл жизни, много чего», — отметил он.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года, согласно этой программе каждый россиянин может получить участок на Дальнем Востоке. Земля предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, а по истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день подано 114 тыс. заявлений на получение «дальневосточных гектаров», из них 25% — коллективные, которые предполагают получение до 10 га земли.