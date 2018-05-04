Службу безопасности для пресечения жестокости предложил организовать в школах мэр Бердска

На заседании общественной палаты 3 мая сделал акцент на проблеме, связанной с жестокостью школьников мэр Бердска Евгений Шестернин. Он напомнил о событиях, имевших быть место в школе №10, №2, и других.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тяжелыми травмами 16 марта закончилась драка двоих семиклассников и двоих восьмиклассников в Бердске. 13-летний школьник получил перелом груди и компрессионный перелом двух позвонков. Все ребята учатся в школе №10.

Драка происходила за пределами школы. Жестокую драку школьники сняли на видео и выложили в соцсети. Отец травмированного ребенка написал заявление в полицию. По рассмотрению данной ситуации в горадминистрации была создана рабочая группа.

— Жестокость в школах имеет место быть. И более того она проходит не в стенах школы, она проходит за ее территорией. Пусть не обижаются педагоги. Мне сразу говорят о том, что произошло за пределами школы. Какая разница. Но когда я смотрел заснятое на видео, как избивали, поверьте мне, я достаточно серьезно занимался борьбой, профессионально почти, такие броски, которые там были сделаны — это броски на уничтожение. Перелом позвонка. И все, — негодовал мэр.

Нужно обсуждать эти вопросы и принимать какие-то решения, отметил Евгений Шестернин.

— У нас в магазинах, в барах есть служба безопасности, а в школах — охрана. А что охранять-то? Объекты? Может, пора уже вводить понятие «служба безопасности». И подходить к этому вопросу комплексно. Взаимодействовать с инспекцией по делам несовершеннолетних, родительскими комитетами и так далее. Я не буду называть фамилию директора школы, которая при разборе ситуации в школе №10 высказала вслух в зале: «Я со своими педагогами занимаюсь педагогическим образованием, а остальное должны дать родители». Я с таким подходом не согласен, подход должен быть совместным, — был категоричен мэр.

Евгений Анатольевич предложил общественникам включить данную проблему в план работы и обсудить ее вместе с депутатским корпусом.