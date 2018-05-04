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Видео: Горит Мазда в Бердске

Микрорайон молодежный в Бердске.

4.05.2018 Один комментарий

Микрорайон молодежный в Бердске.

Видео: Горит Мазда в Бердске

Видео подписчика группы vk.com/kurersredaberdsk


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(1) Комментарий

  1. BouH

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    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/04/351673-video-gorit-mazda-v-berdske-2

    Или я что то не понимаю, или уже вчера об этом писали.

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