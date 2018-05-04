Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк

Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

Ставка на займы от миллиона рублей упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 процента. Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.

Ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей снизились на один-четыре процента — до 11,9-15,9%. При этом ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались прежними — 12,9–19,9%.

«Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет», — отметили в банке.

Последний раз о снижении ставок по ряду кредитов банк сообщал в октябре. В апреле Сбербанк заявил о снижении ставок по кредитам для малого бизнеса.