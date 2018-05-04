Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк

Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова
Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске
Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат
Жидким «Новичком» объемом 100 граммов отравили Скрипалей
Службу безопасности для пресечения жестокости предложил организовать в школах мэр Бердска
«Дальневосточным гектаром» решили накрыть всю Россию
Коммунисты передали привет в колонию осужденному за взятки экс-мэру Бердска
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заживем
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