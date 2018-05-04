КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам или поменяю на 3-ю центр
Срочно продам комнату
Продам 1 комнатную квартиру в Микрорайоне!
Продам отличную квартиру
продам четырехкомнатную
Продам 2х комнатную квартиру в Микрорайоне!
Продам 3х комн. квартиру в Красном Соколе!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова

Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске

Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат

Жидким «Новичком» объемом 100 граммов отравили Скрипалей

Службу безопасности для пресечения жестокости предложил организовать в школах мэр Бердска

«Дальневосточным гектаром» решили накрыть всю Россию

Коммунисты передали привет в колонию осужденному за взятки экс-мэру Бердска

Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк

Проверить все время занятые телефоны регистратуры поликлиник готов мэр Бердска

Запущен автобусный маршрут до дач «Веги-1» в Бердске

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк

Ставка на займы свеше 1 млн рублей упала сразу на 8%. Преференции появились и ц зарплатных клиентов.

4.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк

В Бердске несколько офисов Сбербанка

Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

Ставка на займы от миллиона рублей упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 процента. Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.

Ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей снизились на один-четыре процента — до 11,9-15,9%. При этом ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались прежними — 12,9–19,9%.

«Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет», — отметили в банке.

Последний раз о снижении ставок по ряду кредитов банк сообщал в октябре. В апреле Сбербанк заявил о снижении ставок по кредитам для малого бизнеса.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Будут судить директора конного клуба «Аллюр» Научат пользоваться канализацией жильцов новостройки Бердска Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова

(1) Комментарий

  1. Аноним

    заживем

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика