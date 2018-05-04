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Коммунисты передали привет в колонию осужденному за взятки экс-мэру Бердска

Илья Потапов по-прежнему руководит тюремной библиотекой и учится на юриста. Судьба его подельника Владимира Мухамедова, который отбывает срок в тогучинской колонии, товарищам по партии неизвестна.

4.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Коммунисты передали привет в колонию осужденному за взятки экс мэру Бердска

Илья Потапов и Владимир Мухамедов с 2013 года находятся за решеткой

Лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов посетовал на то, что не может встречаться с товарищем по партии Ильей Потаповым, который сидит в новосибирской колонии. Бывший мэр Бердска Потапов, напомним, осужден в 2015 году к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.Ему инкриминировали взяточничество и другие коррупционные преступления.

По словам Бессонова, режим, по которому вынужден сейчас жить экс-мэр-коммунист, разрешает редкие встречи. И поэтому Илью Николаевича в колонии навещают только близкие.

— В апреле супруга его ездила на свидание. Говорит, что чувствует себя хорошо, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич, сообщив, что бердские коммунисты «конечно, передали привет».

Бессонов отметил, что Илья Потапов по-прежнему работает заведующим тюремной библиотекой и продолжает учиться на юриста. Впрочем, каким образом заключенный экс-мэр платит за второе высшее образование, Сергей Бессонов не смог ответить.

Неизвестна и судьба подельника Потапова Владимира Мухамедова. Он, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» приговорен к 9 годам строго режима. Но содержится Владимир Ибрагимович в тогучинской колонии. Бердским коммунистам, как рассказал Сергей Бессонов, не удалось выяснить, как живется Мухамедову. Единственное, о чем рассказали товарищи из Тогучина, что осужденный бывший первый вице-мэр работает, но кем, неизвестно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», оба «знаменитых сидельца» перечисляют деньги государству — суд, приговорив их к лишению свободы, кроме того, назначил каждому штраф в размере 500 млн рублей.


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