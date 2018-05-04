Проверить все время занятые телефоны регистратуры поликлиник готов мэр Бердска

Пациенты не могут дозвониться в регистратуру поликлиники горбольницы Бердска.

Когда будет налажена нормальная работа регистратуры, потому что на практике дозвониться до нее невозможно? — спросили на заседании 3 мая члены общественной палаты у главврача горбольницы Юрия Краморова.

По словам Юрия Краморова, грядет компьютеризация горбольницы, поступит 36 компьютеров. Для ее внедрения потребуется год.

Автор видео Галины Панчевой



— Организационно. Без компьютеров. Как в старое доброе время зайти и проверить телефон. У меня на приеме были два человека. Была одна и та же жалоба. Я дал задание секретарю, чтобы она дозвонилась до регистратуры. Она дозванивалась минут 40. Я не фантазирую. У меня было желание поехать и узнать. Такое ощущение, что телефонная трубка лежала рядом с аппаратом. Может, пока компьютеризация идет, мы возьмем и проведем рейд. Может, кого-то встряхнуть, чтобы понимали, что нельзя так поступать. Или попытаться техническую систему продумать так, чтобы был дублирующий телефон, — высказал свою точку зрения на решение проблемы мэр Бердска Евгений Шестернин.

Дублирующий телефон есть, сейчас стоит задача внедрить запись всех переговоров регистраторов с пациентами, отметил Краморов.

Такое нововведение одобрили члены общественной палаты и и попросили ускорить процесс.