Починить дырявую крышу в горбольнице Бердска заставили областной минздрав общественники

После жалобы организации «Гражданский патруль» на ненадлежащее состояние Бердской центральной городской больницы минздрав Новосибирской области обратился в минфин с просьбой выделить деньги на ремонт.

Общественники обратили внимание на то, что в отделении пульмонологии бердской ЦГБ со стен и потолка на головы сыплется отсыревшая штукатурка, течет вода, стекая не только на пациентов и персонал, но и электропроводку. «Гражданский патруль» обратился к министру здравоохранения Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм в медицинском учреждении.

Минздрав региона в ответ на жалобу общественников признал, что больница нуждается в ремонте и разработал сметную документацию для устранения дефектов и ремонта кровли здания, а также обратился в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области с просьбой выделить дополнительные средства для ремонта кровли здания.

-В период массового таяния снега, в результате протечки кровли образовались потеки на стенах и потолке в холле и коридоре терапевтического отделения, произошло отслоение краски. Для определения причин возникновения дефектов отделки в помещениях терапевтического корпуса специалистами государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» 30.03,2018 был осуществлен выезд в БЦГБ. В результате осмотра были выявлены дефекты кровли, образовавшиеся вследствие старения кровельного материала, — ответила замминистра Аксенова.

Для устранения указанных дефектов в помещениях терапевтического корпуса и ремонта кровли здания разработана сметная документация, «учитывая высокую социальную значимость объекта для населения Бердска и с целью бесперебойного функционирования зданий и помещений медицинской организации».

— Складывается впечатление, что в Бердске вообще нет финансирования здравоохранения. За последний год у нас поступило несколько жалоб на бердские больницы. Там работал неисправный рентгеновской аппарат, маммограф. Сейчас мы видим, что само состояние больницы ужасное. Будем наблюдать за развитием ситуации, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.