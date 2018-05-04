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Запущен автобусный маршрут до дач «Веги-1» в Бердске

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Запущен автобусный маршрут до дач «Веги-1» в Бердске

Пока до садовых обществ открыты три направления. Другие откроются после готовности дорог.

4.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Запущен автобусный маршрут до дач «Веги 1» в Бердске

Большинство дачников добираются до садовых обществ на общественном транспорте

С 3 мая на дачные направления открыты три автобусных маршрута: до водозабора, СНТ «Бытовик», «Веги-1».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, на остальные дачные маршруты общественный транспорт сможет быть запущен после повторного обследования дорожных условий.

— К сожалению, не везде еще дороги позволяют запустить автобусы, — отметила Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», холодная весна стала причиной задержки выхода автобусов на некоторые дачные направления в Бердске. Дачный сезон стартовал 21 апреля. Но автобусы вышли только на дороги с асфальтовым покрытием: до СНТ «Бытовик» и водозабора.

Необходимо, чтобы остальные дороги, ведущие к садовым обществам, просохли. Затем по ним должен пройти грейдер. И лишь только после этого можно будет запускать общественный транспорт.


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(2) Комментариев

  1. 777

    А вот интересно, как «инспектировали» дорогу до водозабора? Там в нескольких местах дорогу вспучило, пустили автобусы, весь асфальт выкрошился и появились значительные ямы. Как можно было пустить там автобусы?

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  2. Аноним

    вопросы к администрации они боятся бунта дачников поэтому готовы рисковать жизнью пассажиров лишь бы избежать криков.

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