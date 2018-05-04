Запущен автобусный маршрут до дач «Веги-1» в Бердске

С 3 мая на дачные направления открыты три автобусных маршрута: до водозабора, СНТ «Бытовик», «Веги-1».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, на остальные дачные маршруты общественный транспорт сможет быть запущен после повторного обследования дорожных условий.

— К сожалению, не везде еще дороги позволяют запустить автобусы, — отметила Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», холодная весна стала причиной задержки выхода автобусов на некоторые дачные направления в Бердске. Дачный сезон стартовал 21 апреля. Но автобусы вышли только на дороги с асфальтовым покрытием: до СНТ «Бытовик» и водозабора.

Необходимо, чтобы остальные дороги, ведущие к садовым обществам, просохли. Затем по ним должен пройти грейдер. И лишь только после этого можно будет запускать общественный транспорт.