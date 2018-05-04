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Бесплатно возят в общественном транспорте ветеранов войны в Бердске

Льгота действует всю первую декаду мая, в том числе и для тружеников тыла. В Бердске остало 47 фронтовиков и только 15 из них могут самостоятельно передвигаться.

4.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Бесплатно возят в общественном транспорте ветеранов войны в Бердске

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет в маршрутных такси

В честь 73-летия Великой Победы с 1 по 10 мая ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе и труженикам тыла, предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Бердска.

Ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом и на коммерческих маршрутах, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

По словам председателя совета ветеранов Раисы Христенко, в Бердске остались в живых 47 фронтовиков. Лишь 15 из них ходячие.


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(1) Комментарий

  1. Pink Poni

    Прям хочется хлопать в ладошки. Позорище. Да их всегда надо возить бесплатно. Страна- победитель, блин..

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