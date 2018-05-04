Бесплатно возят в общественном транспорте ветеранов войны в Бердске

В честь 73-летия Великой Победы с 1 по 10 мая ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе и труженикам тыла, предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Бердска.

Ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом и на коммерческих маршрутах, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

По словам председателя совета ветеранов Раисы Христенко, в Бердске остались в живых 47 фронтовиков. Лишь 15 из них ходячие.