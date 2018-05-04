Уход за тяжелобольными по новым технологиям отрабатывают в доме престарелых Бердска

Комплексный методический подход, реализуемый Геронтологическим центром в новой кейс-технологии «Интегративный уход за тяжелобольными людьми» призван объединить научные достижения и имеющийся практический опыт непосредственно на местах в отделениях милосердия.

Технология включает в себя знакомство с опытом работы по уходу за тяжелобольными людьми в учреждениях, а также обучение специалистов отделений милосердия с передовыми методиками с использованием современных средств ухода.

Для этой цели на базе Геронтологического центра созданы выездные бригады специалистов, сообщили в министерстве труда и соцразвития. В настоящее время пилотный проект реализуется на двух площадках: в Бердском пансионате ветеранов труда им. Калинина и Чулымском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Проведенный в учреждениях анализ практической работы, используемых средств и оборудования позволил не только обобщить полученные наработки, но и разработать приоритетные направления по совершенствованию имеющейся базы и внедрению новейших научных достижений в области ухода за тяжелобольными людьми.

Специалисты Геронтологического центра в качестве главных результатов, ожидаемых от реализации новой кейс-технологии, планируют добиться повышения интенсивности обмена опытом между сотрудниками различных учреждений социальной защиты региона, улучшения качества жизни лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в стационарах, и модернизации процесса оказания помощи и организации ухода за пожилыми людьми в отделениях милосердия.

На заключительном этапе реализации технологии запланировано проведение межрегиональной конференции по современным подходам к организации процесса реабилитации и ухода за тяжелобольными и людьми в паллиативном периоде, а также создание единого информационного пространства, содержащего методические, научные материалы об эффективных технологиях и инновациях в данной области.