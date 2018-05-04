После санкций олигарх Вексельберг запросил госсподдержку

Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на €820 млн, взятых под залог 26,5% акций «Русала», до запрета на импорт газировки и минералки. В основном речь идет о тарифно-таможенных мерах и предоставлении приоритета в госзакупках. По данным “Ъ”, группа не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

“Ъ” стали известны предложения «Реновы», чей владелец Виктор Вексельберг (как и сама группа) 6 апреля попал под санкции США, о поддержке ее бизнеса государством. Сейчас перечень рассматривается в профильных министерствах — там, как и в самой группе и ее компаниях, от комментариев отказались. На прошлой неделе замминистра энергетики Алексей Текслер подтверждал, что меры поддержки En+ Group Олега Дерипаски и «Реновы» рассматриваются. Санкции США в отношении обоих бизнесменов и их крупнейших компаний запрещают юридическим и физическим лицам США вести с ними бизнес, блокируют долларовые расчеты и т. д. (подробнее см. “Ъ” от 7 апреля).

Список послаблений, которые запросила «Ренова», крайне широк, и в случае их принятия они создадут для группы отдельную льготную экономическую среду. В частности, «Ренова» просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, «не отражающей их фундаментальную стоимость», а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб. (субсидирование ставок и госгарантии), если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги. Отдельно предлагается разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров — партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, занимает 80-е место в РФ по активам и 44-е по собственному капиталу) кредитовать компании «Реновы» без учета норматива Н6 ЦБ по рискам.

Также «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. Среди последних, например, заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые — на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга». В тарифы «Аэропортов регионов» предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, указывает, что спектр предложений «Реновы» «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе». Но понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними, говорит он. Это может быть сделано за счет предоставления оборотных средств и прочей ликвидности, а также за счет закупок госструктурами, Гохраном и Госрезервом (о последнем, по словам собеседника “Ъ”, просит «Русал»). Сделки M&A, а также меры тарифного и таможенного регулирования если и будут задействованы, то в последнюю очередь.

«Русал» нынче не тот

О том, что у «Реновы» возникли проблемы с зарубежными банками, сообщало издание The Bell, упоминавшее, что Виктор Вексельберг 17 апреля жаловался премьеру Дмитрию Медведеву на margin calls по кредитам под залог «Русала».

Ответ (на санкции.— “Ъ”) должен быть или симметричным, или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет?

Акции «Русала» обращаются на Гонконгской (HKeX) и Московской биржах. Капитализация «Русала» на HKeX 2 мая составила 33,88 млрд гонконгских долларов, или $4,3 млрд, на Московской бирже — 455,8 млрд руб., или $7,14 млрд. Таким образом, 26,5% «Русала» стоили по рынку $1,13–1,9 млрд. Но 16 апреля капитализация «Русала» в Москве падала до $4,7 млрд, а на HKeX 18 апреля — и вовсе до $2,75 млрд, что давало стоимость 26,5% в диапазоне $0,73–1,24 млрд.

Хотя в предложении «Реновы» речь идет о залоге всех 26,5% акций «Русала», принадлежащих Sual Partners и Zonoville Investments Ltd — совместным компаниям Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, речи о выкупе группой доли господина Блаватника (резидента США и Великобритании) не идет, утверждает источник “Ъ”. У бизнесменов нет контрольных пакетов в этих структурах, там есть младшие партнеры, объясняет он (это подтверждают данные HKeX). Леонард Блаватник — совладелец энергокомпании «Т Плюс» и «Энергопром Менеджмента» (ЭПМ, доли не раскрываются). Разрыв партнерства не обсуждается, уверяют источники “Ъ”. Санкции США предполагали выход резидентов США из долговых и акционерных бумаг компаний до 7 мая (1 мая для «Русала», En+ и группы ГАЗ Олега Дерипаски срок продлен до 6 июня).

В каких банках Sual и Zonoville заложили акции «Русала», собеседник “Ъ” не уточнил, но заметил, что рефинансировать кредиты предполагается не в ВТБ и Сбербанке, которые опасаются вторичных санкций, а в кредитных организациях, «которым санкции уже вообще не страшны». Предположение о том, что речь может идти, например, о банке «Россия» (в черном списке, совладельцем является Юрий Ковальчук) и Промсвязьбанке (ПСБ), который ориентирован на работу с оборонкой и подсанкционными компаниями, источник “Ъ” не опроверг. Получить комментарии Access Industries господина Блаватника не удалось.

Под крышу «Газпрома»

Пытаясь защититься от санкций, «Ренова» готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения «Т Плюс» (шестая по размеру энергокомпания РФ, 15,8 ГВт) с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ, лидер рынка, 39,3 ГВт). Сделка обсуждалась еще в 2011 году, тогда предполагалось, что «Ренова» получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС. Сейчас в службе говорят, что пока не знакомы с предложением «Реновы», в ГЭХ вопрос не комментируют. Источники “Ъ” на энергорынке не слышали о новых переговорах, но считают, что ФАС и на этот раз выступит против.

В «Ренове» также опасаются рисков по обслуживанию энергооборудования. Группа просит подстраховать «Т Плюс» на случай отказа Siemens и GE от сервисных обязательств и освободить энергокомпанию от штрафов за непоставку мощности в подобных случаях. В GE “Ъ” не ответили, в Siemens заявили, что не комментируют отдельные контракты. «Т Плюс» просит также «урегулировать ситуацию» в Республике Коми. В 2016 году гендиректор энергокомпании Борис Вайнзихер и глава ее совета директоров, партнер господина Вексельберга Евгений Ольховик стали фигурантами дела о взятках в регионе (сохраняют свои посты, но находятся под домашним арестом). Что именно предполагает «урегулирование», «Ренова» в своем запросе не поясняет.

Для «Хевела» (СП «Реновы» с «Роснано», занимается солнечной энергетикой) предложена реструктуризация долга перед «Роснано» на десять лет с каникулами по погашению в первые три года без банковской гарантии и со снижением ставки. Источники “Ъ” называют долг перед «Роснано» «существенным» и отмечают, что отсрочка может положительно сказаться на операционной деятельности. «Ренова» также просит списать часть долга развивающихся стран перед РФ (речь, по данным “Ъ”, идет о странах Африки и СНГ), чтобы активизировать их контракты с «Хевелом» и увеличить объем рынка солнечной генерации в РФ еще на 5 ГВт до 2035 года. Источники “Ъ” уточняют, что ускоренный выход «Реновы» или «Роснано» из «Хевела» не обсуждается.

Для УТЗ, входящего в холдинг РОТЕК, «Ренова» просит гарантировать контракты на оборудование — например, на «силовой остров» для мусоросжигательных ТЭС «Ростеха», турбины для атомных ледоколов, две паровые турбины для Амурской ТЭС ГЭХ, турбины для Кубы, Ирана и Индии.

Индивидуальный экономический режим

Наиболее подробно «Ренова» прописала в своих предложениях госзакупки и тарифно-таможенные меры поддержки. Например, для ЭПМ — монопольного производителя графитированных электродов (ГЭ), необходимых для выплавки стали,— группа просит заградительных пошлин на продукцию из ЕС и США, повышения экспортных пошлин и введения квот на низкосернистый нефтяной кокс и квот на вывоз каменноугольной смолы. Но ГЭ нужны для электропечей, это около трети стали в РФ, и, как писал “Ъ”, осенью 2017 года металлурги жаловались в ФАС на ЭПМ из-за удорожания электродов.

Причем металлурги уже выдвинули противоположные предложения: 27 апреля глава ассоциации «Русская сталь», владелец НЛМК Владимир Лисин в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову (есть у “Ъ”) сообщал, что санкции повлекут отказ иностранцев от поставок игольчатого кокса. В условиях полной зависимости ЭПМ от импорта из Британии и Японии это создаст угрозу остановки производства ГЭ в РФ и перебои в выплавке стали на более чем 35 площадках, писал господин Лисин. В «Русской стали» в итоге предлагают отменить импортные пошлины на ГЭ на период санкций и предотвратить повторное введение антидемпинговых пошлин для электродов из Индии. В ЭПМ заверили, что могут закупить игольчатый кокс «у партнеров в КНР» и не ожидают сложностей или перебоев. Предложения «Русской стали» в ЭПМ назвали «спекуляциями на ситуации», добавив, что отмена пошлин «поставит под угрозу существование» компании из-за демпинга производителей из других стран.

Для поддержки Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ, у «Реновы» 96% акций) предлагаются контракты с «Ростехом», «Роснано» и «Росатомом», поставки в Гохран, на Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы, а также заградительные пошлины на экспорт лома и отходов с драгметаллами. ЕЗОЦМ несколько лет не публикует отчетность, в 2015 году экспорт дал заводу 90% из 23 млрд руб. выручки. В 2016 году на базе ЕЗОЦМ создана группа Plaurum с активами в РФ и за рубежом, ее годовой оборот — на уровне €400 млн.

Среди мер для холдинга «Аэропортов регионов» (аэропорты Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Стригино в Нижнем Новгороде и Платов в Ростове-на-Дону, пассажиропоток в 2017 году — почти 12 млн человек) «Ренова» просит изменить инвестсоглашения и продлить сроки строительства аэропортов на Камчатке и в Новом Уренгое. В их модернизацию холдинг планировал вложить более 14 млрд руб. За счет бюджета предлагается строить в Петропавловске-Камчатском пункт пропуска через границу и новый перрон, в аэропорту Саратова (холдинг вложит 8 млрд руб.) — пункт пропуска через границу и выдать 860 млн руб. на аэродром уже в этом, а не в 2020 году.

Кроме того, как и год назад в письме Виктора Вексельберга Владимиру Путину (см. “Ъ” от 27 марта 2017 года), «Ренова» настаивает на поддержке «Аэропортов регионов» за счет дифференциации НДС для региональных полетов через Москву и напрямую, минуя столицу. Также речь идет об отмене льгот авиакомпаний по НДС на обслуживание самолетов. Все эти меры могут быть актуальны и для «Базэл Аэро» — аэропортового холдинга Олега Дерипаски.

Насколько каждая из мер поддержки существенна для «Реновы» и критична для ее конкурентов, пока оценить сложно. Ряд из них, например запрет на импорт лимонада и минералки, скорее всего, даже в случае принятия не окажут существенного влияния, но и не повредят рынку. Глава Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков оценил долю импорта на российском рынке в 2–3% (это Dr Pepper, воды Evian, Perrier и пр.). По данным ФТС, с февраля 2017 года по февраль 2018 года в страну ввезено таких напитков на $95,8 млн. Из стран ЕС на $20,7 млн поставила Франция (доля в импорте 21,6%), затем идут Италия ($10,4 млн и 10,8% соответственно), Словения ($3,3 млн и 3,5%).