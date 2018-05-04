КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1 к.кв. Белокаменная, 41 кв.м.
Продам 2-к квартиру 8913 382 3640
Продам 1-ю кв.Микрорайон 56 89139092435 Светлана
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатно возят в общественном транспорте ветеранов войны в Бердске

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Уход за тяжелобольными по новым технологиям отрабатывают в доме престарелых Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

После санкций олигарх Вексельберг запросил госсподдержку

Нервно-паралитический газ «Новичок» изготавливали в Чехии

Победил на международном кинофестивале фильм о поисковом отряде «Кондор» из Бердска

Дебош устроил пьяный подсудимый на своем процессе по краже в Новосибирской области

В €30 млрд оценивают доходы запрещенной в России «Аль-Каиды»

Налог для репетиторов и нянь хочет ввести правительство

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Нервно-паралитический газ «Новичок» изготавливали в Чехии

Отравляющее вещество было протестировано в ноябре 2017 года, а затем уничтожено, сказал чешский лидер Земан.

4.05.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Нервно паралитический газ Новичок изготавливали в Чехии

Президент Чешской республики Милош Земан

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил 3 мая президент страны Милош Земан во время своего выступления на телеканале Barrandov, передает ТАСС.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве, — отметил он. — Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом».

Ранее президент республики поручил Службе безопасности Чехии (контрразведке) выяснить, имеют ли основания утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой, что «Новичок», которым, по утверждению Великобритании были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог быть произведен в Чехии. Чешская военная разведка предоставила ему справку на этот счет.

Замен также подчеркнул, что в ноябре 2017 года в научно-исследовательском институте министерства обороны в Брно на юго-востоке Чехии был протестирован нервно-паралитический яд А-230, его количество было очень малое. По утверждениям президента Чехии, после тестирования вещество было полностью уничтожено.

Этот яд, по данным чешской военной разведки, относится к семейству нервно-паралитических веществ «Новичок». Милош Земан согласен с выводами военной спецслужбы.

Между тем, глава государства не видит ничего предосудительного в том, что вещество семейства «Новичок» в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. «У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им», — сказал президент.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Устраняют последствия коммунальной аварии около гордаминистрации рабочие КБУ Бердска Бесплатно возят в общественном транспорте ветеранов войны в Бердске Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как его чехи до сих пор терпят? :-D Слава богу у них президент ничего не решает, только болтает.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика