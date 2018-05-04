Нервно-паралитический газ «Новичок» изготавливали в Чехии

Нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил 3 мая президент страны Милош Земан во время своего выступления на телеканале Barrandov, передает ТАСС.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве, — отметил он. — Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом».

Ранее президент республики поручил Службе безопасности Чехии (контрразведке) выяснить, имеют ли основания утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой, что «Новичок», которым, по утверждению Великобритании были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог быть произведен в Чехии. Чешская военная разведка предоставила ему справку на этот счет.

Замен также подчеркнул, что в ноябре 2017 года в научно-исследовательском институте министерства обороны в Брно на юго-востоке Чехии был протестирован нервно-паралитический яд А-230, его количество было очень малое. По утверждениям президента Чехии, после тестирования вещество было полностью уничтожено.

Этот яд, по данным чешской военной разведки, относится к семейству нервно-паралитических веществ «Новичок». Милош Земан согласен с выводами военной спецслужбы.

Между тем, глава государства не видит ничего предосудительного в том, что вещество семейства «Новичок» в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. «У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им», — сказал президент.