Победил на международном кинофестивале фильм о поисковом отряде «Кондор» из Бердска

Фильм о Бердском поисковом отряде «Кондор под небом Белого» смогут увидеть жители всей Новосибирской области. Его покажут в День Победы по 49 телеканалу.

Месяцем раньше фильм проекта «Школа телевидения Бердска» одержал победу на международном кинофестивале Человеческое кино, тогда и пришла идея показать его широкой аудитории.

Несмотря на то, что участники проекта «ШТ» только учатся, работы юных тележурналистов, как правило создаются под реальные задачи. Идея рассказать и показать зрителям о работе поисковиков возникла ещё при жизни руководителя бкердского поискового отряда «Кондор» Сергея Зверева, но осуществить её удалось только в 2017 году, когда отряд впервые выехал в экспедицию без него.

Фильм рассматривает работу поисковиков с разных сторон: бытовые сложности, профессиональные тонкости, высокая миссия. В течение 17 минут зритель видит уникальные кадры, которые возможно снять только в местах боевых событий Великой Отечественной войны.

Создатели фильма считают, что детям, младше 12 лет фильм стоит смотреть в присутствии взрослых.

9 мая в утреннем эфире 49 телеканала фильм покажут дважды — в 6:50 и 10:30, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.