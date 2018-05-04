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Дебош устроил пьяный подсудимый на своем процессе по краже в Новосибирской области

За нецензурную брань, неуважение к суду и «за нетрезвое поведение» дебошира приговорили к двум суткам ареста.

4.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Дебош устроил пьяный подсудимый на своем процессе по краже в Новосибирской области

Суд арестовал пьяного дебошира

В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы задержали подсудимого, явившегося на судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения. 32-летний гражданин Т. прибыл в суд в качестве подсудимого по уголовному делу о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение (ст. 158 УК РФ). Мужчина во время прохождения досмотра при входе в здание суда, еле держась на ногах, невнятно пытался объяснить, что он просто немного выпил для снятия стресса. При этом он выражался нецензурной бранью и вёл себя крайне агрессивно, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В целях предотвращения возможных противоправных деяний в отношении сотрудников суда, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществляющий пропускной режим, не допустил разбушевавшегося гражданина на судебный процесс.

Кроме того, за невыполнение распоряжения судебного пристава по ОУПДС в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.17.3 КоАП РФ, рассмотрев который, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну это «свой». :-D Вышел бы на митинг или пикет — 30 суток бы получил. :-D

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