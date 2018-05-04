В €30 млрд оценивают доходы запрещенной в России «Аль-Каиды»

Доходы «Аль-Каиды» составляют от $20 млн до 40 млн в месяц, «Исламского государства» — около $3 млн («Аль-Каида» и ИГ — террористические организации, запрещенные в России). Об этом рассказал замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, передает «РИА Новости».

По его словам, доходы ИГ в последнее время сократились. «Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами углеводородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц», — сказал Феоктистов. Под доходами «Аль-Каиды» подразумеваются совокупные доходы всех ячеек террористической организации, которые разбросаны по всему миру.

Ранее французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в разведке сообщила, что в казне ИГ собрано около €3 млрд, передает РБК. «Исламское государство» в определенный момент времени контролировало около 40% производства зерна в Ираке и до 80% производства хлопка в Сирии. Кроме того, группировка контролировала крупные города в обеих странах, население которых облагалось десятиной. ИГ также активно штрафовало людей за курение на улицах, слишком маленькую бороду и т. д. Собственность христиан, езидов, шиитов конфисковывалась.

По информации France 1, разгром лишил ИГ источников дохода, однако собранные средства организация сумела вложить через подставных лиц в легальный бизнес в странах Ближнего Востока.