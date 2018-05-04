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Встреча с отцом Василием пройдет 5 мая в музее

История строительства бердских Храмов ведется с 1716 года, когда одним из первых сооружений Бердского острога стала Сретенская церковь.

4.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей:

Дорогие друзья! Приглашаем всех 5 мая в 12:00 часов в историческую гостиную музея, в которой состоится встреча с Василием Валентиновичем Бирюковым (отцом Василием).
История строительства бердских Храмов ведется с 1716 года, когда одним из первых сооружений Бердского острога стала Сретенская церковь. Построенная из дерева, она просуществовала около века. А за тем, при поддержке бердских купцов, был возведен новый каменный Храм Сретения Господня, произошло это ровно 210 лет назад. Затопление Бердска вновь лишило жителей нашего города храма. История строительства православных храмов на территории нового Бердска напрямую связано с деятельностью священника Василия Бирюкова. О том, как происходило
строительство, кто помогал в этом благом деле — пойдет речь на встрече в исторической гостиной музея. Начало встречи 5 мая в 12:00 в арт-зале музея по ул.Спортивная, 11.

Встреча проходит в рамках работы выставки живописи «Православные Храмы России».

Вход свободный.

Встреча с отцом Василием пройдет 5 мая в музее


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