Встреча с отцом Василием пройдет 5 мая в музее

На 1,5 трлн рублей выполнят гособоронзаказ в 2018 году предприятия России
Продлевать маршрут №12 до микрорайона Южного отказалась власть Бердска
Наркосбытчика с крупной партией метилэфедрона задержали в Бердске
Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России
Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Строительство водовода за 3 млн рублей продолжают в Речкуновке Бердска
Погибли два летчика при крушении российского истребителя Су-30 в Сирии
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Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5-этажки в Бердске