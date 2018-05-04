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Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками и брюнетками, мы посвящаем 15-летию, Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая. И просто так — рыжих.

4.05.2018 Фото: pixabay.com 4 коммент.

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками и брюнетками, мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск», Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая.

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками и брюнетками, мы посвящаем 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск», Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая. По просьбам читателей — добавляем в фотомарафон шатенок — прекрасных рыжих!

Приглашаем прекрасных читательниц, блондинок и брюнеток, устроить красивую феерию из ваших фото в проекте «Я блондинка! Я брюнетка А я рыжая!»!

28 мая в России празднуют день темноволосых женщин, а 31 мая – светловолосых. Интересно, кого в Бердске больше? Мы сможем узнать из нашего фотомарафона, который мы так же посвящаем 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Приглашаем к участию девочек, девушек и более взрослых дам! Присылайте оригинальные снимки! Не обязательно фото, как на паспорт! Приветствуем юмор и креатив!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я блондинка» или «Я брюнетка». Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а в июне опубликуем их все вместе едином проекте «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!». Так же мы разметим альбом «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 10 самых оригинальных блондинок и 10 ярких брюнеток и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 31 мая 2018 года.

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Юля Д.

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия Лавриненко

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Шагиахметова Ксения, 15 лет.
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Шагиахметова Ксения, 15 лет.

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Брюнетка Анастасия Быкова 22 года и блондинка Алиса 1.5 года

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Шевченко Алёна. 24 года
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Каторова Алена 9 лет школа № 13
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Галина Пахомова,46 лет
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
«Я брюнетка» Татьяна Глек
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Я брюнетка!
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Яна Лихницкая 38 лет
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Каторова Анна 36 лет
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Затульветер Марина 34г.
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Калашникова Анастасия 19 лет
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Ульяна Дыскина

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Юлия Лобанова

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Оксана Беспалова
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Я блондинка! Марина
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Я блондинка(прислал Расторгуев С.И.)
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
«Я рыжая» Алёна Волкогонова
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
София Феляур

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бебенина Тамара
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Олеся Ежова. А я блондинка
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Кастрикина Ирина 15 лет
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Олеся Ежова. А я блондинка
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(4) Комментариев

  1. Аноним

    я за Юлю

    Thumb up 0 Thumb down 7

  2. Доброжелатель

    Я за Медведя!

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  3. 777

    Дыскина,Лихницкая

    ;)

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