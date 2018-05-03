На 1,5 трлн рублей выполнят гособоронзаказ в 2018 году предприятия России

Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3700 заданий на сумму около 1,5 триллиона рублей. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники»,- заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.

Он отметил, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема выделенных средств, передает «Интефакс».

«В целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем до 15 мая, даты завершения контрактации, остается не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить», — сказал министр обороны РФ.

По его словам, ведомством приняты меры, которые помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа: сокращены сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств.

Шойгу сообщил, что в ходе селекторного совещания будет рассмотрен ход размещения ГОЗ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, кроме того, замминистра обороны Юрий Борисов доложит о принимаемых мерах по увеличению темпов размещения госзаказов. Эта часть совещания проходит в закрытом от СМИ режиме.

Напомним, что в Новосибирской области находятся оборонные предприятия, выполняющие госзаказ. В их числе Бердский электромеханический завод, работающий на космос в Бердске, и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), расположенный в Искитиме.