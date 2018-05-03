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Продлевать маршрут №12 до микрорайона Южного отказалась власть Бердска

Чиновники посчитали это нецелесообразным на фоне достаточного числа автобусов, опасаясь повышения стоимости проезда. Частные перевозчики предлагают спросить у бердчан, как им удобнее.

3.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 4 коммент.

Продлевать маршрут №12 до микрорайона Южного отказалась власть Бердска

Надежда Нятина, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска, выступила против продления 12-го маршрута

В конце апреля в Бердске прошёл круглый стол частные перевозчиков и представителей администрации. На нём предложили продлить маршрут №12 до микрорайона Южного.

По словам Виктора Глушкова, выступавшего от имени перевозчиков, жители Южного неоднократно обращались с просьбой продления маршрута. Он напомнил о многочисленных публикациях в СМИ, содержащих негодование жителей о чрезмерной загруженности автобусов, которые на сегодняшний день работают на маршруте.

— Когда мы только первый раз обратились в администрацию с этим предложением, нам сказали, что продлевать маршрут нельзя. Объяснили, что инфраструктура не развита: дороги нет, тротуаров нет, разворотной площадки нет. Нам пообещали, что решится наш вопрос, когда будет развита инфраструктура. Теперь дорогу построили, тротуары и освещения есть, площадка для разворота имеется. Инфраструктура развита, а вопрос почему-то не решается, — озвучил наболевшее Глушков.

Начальник транспортного отела бердской мэрии Надежда Нятина рассказала, что это предложение неоднократно рассматривалось на комиссии, состоящей из перевозчиков и структурных подразделений горадминистрации.

— В решении комиссии чётко сказано, что продлевать маршрут нецелесообразно. На сегодняшний день пассажиропоток, существующий в районе Белокаменного, полностью обеспечивается подвижным составом имеющихся маршрутов. В Белокаменный ходит 7 автобусов, интервал между ними менее 8 минут. А создавать ещё один маршрут, который будет полностью дублировать существующий, не имеет смысла, — парировала Надежда Валерьевна.

Кроме того, у администрации города возникли опасения, что увеличение маршрута неизбежно повлечёт за собой удорожание услуги.

— Ведь перевозка не может быть бесплатной, так? Это ведь приведёт к удорожанию не только для тех, кто живёт в Белокаменном — на конечной 12-го маршрута, а для всего маршрута, правильно? А повышение тарифов вызовет дополнительные вопросы у пассажиров, — высказался Михаил Перфилов, зампредседателя городской общественной палаты.

Перевозчики настаивают на том, что новый маршрут необходим. По их словам, нужно предоставить пассажирам самим решать, дожидаться автобуса за 19 рублей или быстро уехать на маршрутке, всего на 1 рубль дороже. Однако Надежда Нятина не согласилась:

— У народа уже есть выбор: такси, автобусы, электропоезда, самолеты. Но задача администрации обеспечить граждан возможностью льготного проезда, потому что вы такую альтернативу не даёте. 510-й маршрут уже повысил стоимость не до 20, а до 25 рублей. Мы собираем сейчас жалобы от жителей. И мы не можем повлиять ни на тариф, ни на что, а претензии идут в администрацию.

По итогам совещания инициатива частных перевозчиков не нашла поддержки чиновников.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Власть уже проваливается, а всё за своё.

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  2. Аноним

    Однако Надежда Нятина не согласилась:

    — У народа уже есть выбор: такси, автобусы, электропоезда, самолеты.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/03/351568-prodlevat-marshrut-12-do-mikrorajona-yuzhnogo-otkazalas-vlast-berdska

    Эти люди у нас в у власти?
    Она ездит на работу на самолете?
    Остановите землю, я сойду…

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  3. Аноним

    Аналогичный отказ в продлении маршрута 17 до микрорайона Раздольный получили перевозчики и жители Раздольного. Данный факт — это обыкновенное чиновничье равнодушие, подкрепленное личной заинтересованностью (возможно вымагательтвом взяток)

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Татьяна

    Пусть тогда автобусы останавливаются на остановках официальных на Южном. есть новая остановка на маршруте №1, даже название ее выяснить удалось — Сорокина!!!!! А вот не все водители останавливаются на ней. Ребенка со школы часто провозят то до Кристальной то до Белокаменного. Еле проберешься к выходу через толпу кричишь — ОСТАНОВИТЕ — водитель отвечает — ХОРОШО и едит мимо!!!!!!!!!!!!! У нас в городе остановки то через 50 метров, то через 1 километр.

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