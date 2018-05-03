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Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке‍. В него вошли сигареты, обувь, белье, некоторые виды одежды и фотоаппараты.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России

На всех пачках с сигаретами размещены устрашающие картинки

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение опубликовано  на сайте кабинета министров сегодня, 3 мая.

Так, с марта 2019 года получит маркировку табачная продукция. С июля — обувь.

А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду; трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки; постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки.

В справке к документу отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.


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