Недели спорта с профи в Club Med

Оспаривать этот тезис совершенно бессмысленно, во всяком случае, после знакомства с Club Med. Почти семь десятилетий компания организовывает уникальные премиум-программы на лучших курортах мира. И в каждом случае all-inclusive. Традиционный отдых здесь сочетается со спортом, причем на самом высоком уровне. Занятия по теннису, гольфу, фитнесу и управлению парусом проводят профессиональные тренеры. В индивидуальном порядке мастера оттачивают технику подопечных, предлагают тесты, дают советы по питанию и т.д. Такое общение будет полезно как новичкам, так и опытным спортсменам.

Большое внимание Club Med уделяет детям и подросткам.

Активный отдых с детьми имеет особую ценность. Он укрепляет не только физическое, но также эмоциональное здоровье семьи. В рамках программы Amazing Sport Experience в этом году клиентам предлагается несколько недель спортивного отдыха. Акцент будет сделан на теннисе и гольфе. Мероприятия пройдут в период с 20.04.18 по 30.06.18 г. Незабываемо провести время предлагается на любом из курортов или борту парусника Club Med 2.

«Теннисная» неделя, с 19 по 26 мая, пройдет в Греции на небезызвестном Club Med Gregolimano. Теннис-тур будет интересен всем, независимо от уровня владения ракеткой. Параллельно с основной программой отдыхающие смогут заняться водными видами спорта.

Что касается гольфа, ему посвящены две недели: в мае, с 13 по 20 и в июне, с 17 по 24 число. Курорт Club Med Da Balaia расположен в Португалии на атлантическом побережье. Занятия на фоне красивейшего пейзажа проведут тренеры с мировым именем.

Спортивный отдых, совмещающий теннис с гольфом – еще один вариант от мирового бренда. Французский Club Med Opio En Provence примет гостей с 10 по 17 июня. Вместе со взрослыми в программе смогут поучаствовать дети. Полноценные занятия для них возможны с 11 лет. Малышам же предлагается просто поиграть в активные игры. Кроме гольфа и тенниса, участникам доступен также фитнес. Заняться им можно в свободное от основных тренировок время.

Кроме того, увлекательные туры пройдут в Club Med Vittel le Parc (Франция): 6-13 мая, 26 мая – 2 июня, 24-30 июня; Lа Pаlmyre Atlantique (Франция): 6-13 мая, 3-10 июня; Marrakech La Palmeraia (Мaрокко): 16-30 июня. Всего в распоряжении Club Med находится 70 престижных курортов с первоклассной инфраструктурой. Свою деятельность данная компания осуществляет в 26 странах.