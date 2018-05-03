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Наркосбытчика с крупной партией метилэфедрона задержали в Бердске

Арестованный бердчанин показал, где он прятал закладки для продажи наркотика — тайники оборудовал в клумбах в Новосибирске и в домах в Бердске.(ВИДЕО)

3.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео ТУ МВД по СФО Нет комментариев

Наркосбытчика с крупной партией метилэфедрона задержали в Бердске

Задержанный показал, где прятал закладки

В Бердске транспортные полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) УТ МВД России по СФО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере.

В ходе проведения личного досмотра гражданина обнаружено и изъято шесть фольгированных свертков с находящимися внутри полимерными пакетами, также в автомобиле подозреваемого обнаружено одиннадцать аналогичных свертков. Сотрудники транспортной полиции установили, что молодой человек приобретал наркотические средства бесконтактным способом через интернет с целью дальнейшего сбыта.

-В рамках проведения обследования территорий было выявлено пять мест, где подозреваемый размещал «тайники-закладки» наркотических средств. Одну из которых мужчина оборудовал в Заельцовском районе города Новосибирска в клумбе из автомобильной покрышки, а следующие четыре «тайника-закладки» в домах города Бердска. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество относится к производному наркотическому средству — метилэфедрон. Общая масса, которого составила около 10 граммов, — рассказала Анна Щербакова, руководитель отдела информации сибирского управления МВД на транспорте.

Наркосбытчика с крупной партией метилэфедрона задержали в Бердске

Закладки прятал в укромных местах

В настоящее время в отношении жителя Бердска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Видео УТ МВД по СФО: Задержание наркосбытчика


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