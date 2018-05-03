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Погибли два летчика при крушении российского истребителя Су-30 в Сирии

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за попадания птицы в двигатель. Огневого воздействия на самолет не было.

3.05.2018 Фото: mil.ru Нет комментариев

Погибли два летчика при крушении российского истребителя Су 30 в Сирии

Катастрофа истребителя произошла над акваторией Средиземного моря

Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу после взлета с авиабазы «Хмеймим», сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — говорится в сообщении военного ведомства.

Катастрофа истребителя произошла в четверг, 3 мая, около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря. Самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы «Хмеймим». В Минобороны сообщили, что оба летчика до последних минут боролись за самолет.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ (разработан компанией «Сухой», серийно производится корпорацией «Иркут») обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Самолёт Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, передает «Интерфакс».


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