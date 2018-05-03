КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1 к.кв. Белокаменная, 41 кв.м.
Продам 2-к квартиру 8913 382 3640
Продам 1-ю кв.Микрорайон 56 89139092435 Светлана
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России

Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Строительство водовода за 3 млн рублей продолжают в Речкуновке Бердска

Погибли два летчика при крушении российского истребителя Су-30 в Сирии

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Проваливается под землю администрация Бердска

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5-этажки в Бердске

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Иски к полигону «Ядрово» на 5,5 млн рублей подали жители Волоколамска

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске

Начать строительство вокзального комплекса планируют уже в 2018 году. Наряду с железнодорожным построят и автовокзал.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске

Железнодорожный вокзал в Бердске построили в 1913 году

Очень тепло встретили артистов, выступающих с концертом «Пять шагов к победе», приуроченным к 9 Мая, пассажиры и сотрудники железнодорожного вокзала в Бердске. Об этом на совещании чиновников 3 мая сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. Артисты выступят на вокзале и 9 Мая.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, после майских праздников пройдет экспертиза проекта строительства железнодорожного вокзала.

— Продумайте вариант презентации этого проекта. Потому что он будет включать в себя не только функции железнодорожного вокзала, но и автовокзала, пересадочные площадки, целый комплекс. Начало строительства планируется в этом году, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», железнодорожный вокзал постройки 1913 года удалось спасти от сноса общественникам и бердской власти. Сейчас в городе его рассматривают как памятник истории и объект туризма.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ночь музеев пройдёт 19 мая в Бердске Андрей Травников обсудил с жителями, как будет развиваться Искитимский район Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

МРТ в Клинике Санитас. Онкопоиск со скидкой более 50%
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика