Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске

Очень тепло встретили артистов, выступающих с концертом «Пять шагов к победе», приуроченным к 9 Мая, пассажиры и сотрудники железнодорожного вокзала в Бердске. Об этом на совещании чиновников 3 мая сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. Артисты выступят на вокзале и 9 Мая.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, после майских праздников пройдет экспертиза проекта строительства железнодорожного вокзала.

— Продумайте вариант презентации этого проекта. Потому что он будет включать в себя не только функции железнодорожного вокзала, но и автовокзала, пересадочные площадки, целый комплекс. Начало строительства планируется в этом году, — обратился к подчиненным Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», железнодорожный вокзал постройки 1913 года удалось спасти от сноса общественникам и бердской власти. Сейчас в городе его рассматривают как памятник истории и объект туризма.