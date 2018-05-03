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Проваливается под землю администрация Бердска

На главной площади города накануне парада Победы образовался пятиметровый провал.(ВИДЕО, ФОТО)

3.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 15 коммент.

Проваливается под землю администрация Бердска

Провал на площади Горького перед зданием администрации

На площади Горького перед зданием администрации Бердска провалилось асфальтовое покрытие вместе с грунтом. Для выяснения причин провала и для оценки серьёзности аварии на месте работает экскаватор.

Проваливается под землю администрация Бердска

Для выяснения причин провала экскаватор выкопал пятиметровую яму

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» один из рабочих, не назвавший своего имени, «там расположено всё — и канализационный коллектор, и водопровод». На данный момент причина провала неизвестна.

Автор видел Слава Душин

Проваливается под землю администрация Бердска

Провалилось асфальтовое покрытие на площади Горького

По словам официального представителя бердского Комбината бытовых услуг Дмитрия Хасанова, предположительно, прорвало трубу водопровода.

— Пока мы не доберемся до источника, говорить о причинах преждевременно. В этом месте под землей проходит и водопровод, и канализация. Так как при наличии воды в яме запаха канализации не ощущается, то, по предварительным данным, можем заключить, что причиной провала стал дефект водопровода. Близится 9 мая, на площади Горького будут проводиться и праздничные, и спортивные мероприятия. Поэтому задача по устранению дефекта становится приоритетной, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Хасанов.




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(15) Комментариев

  1. Человек

    Всё,и до сюда докатилось.
    Скоро и сама мэрия провалится.)
    Так что,пока не поздно надо город переносить в другое место,так как денег на модернизацию всех водо-и канало-систем у города нет.
    Человек —- *IN LOVE*

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • гость

      Человеко-Шаман, угомонись уже, НА-ДО-ЕЛ!

      провалы — следствие банально изношенных труб воды, отопления и канализации.
      Хватит уже истерику нагонять и на темные силы все спихивать — все просто и понятно всем, кроме тебя!

      Thumb up 0 Thumb down 2

  2. Аноним

    хорошо,что не во время праздничных мероприятий

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. a.danilov

    а то, что рабочий на такой глубине без какой-либо страховки и укрепления что-то копает, это норма?

    Thumb up 13 Thumb down 0

  4. Аноним

    А Сергей Анатольевич чего пришел? Молодость вспомнил? Сережа, ты уже 2 года как по социалке зам, а не по ЖКХ.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Аноним

    Бердск уходит под землю.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  6. Саша

    Проваливается под землю администрация Бердска…
    Это от стыда)

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Аноним

    Ах, Уедь!!! Золото ищут! :-D

    Thumb up 1 Thumb down 1

  8. Аноним

    Да провалитесь вы…долетели до небес слова!!!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  9. Аноним

    Депутат часы в ливневку уронил…

    Thumb up 2 Thumb down 1

  10. Аноним

    Сквозному проезду не бывать.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  11. Аноним

    Фото прям в точку: «Кто работает, а кто ест.»

    http://pixs.ru/showimage/pervomayjp_8126089_30131007.jpg

    Thumb up 2 Thumb down 0

  12. Аноним

    Опять наверно частный сектор канавки у себя не прокопал.
    8) 8) 8)

    Thumb up 0 Thumb down 1

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