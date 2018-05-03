Проваливается под землю администрация Бердска…

На площади Горького перед зданием администрации Бердска провалилось асфальтовое покрытие вместе с грунтом. Для выяснения причин провала и для оценки серьёзности аварии на месте работает экскаватор.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» один из рабочих, не назвавший своего имени, «там расположено всё — и канализационный коллектор, и водопровод». На данный момент причина провала неизвестна.

Автор видел Слава Душин



По словам официального представителя бердского Комбината бытовых услуг Дмитрия Хасанова, предположительно, прорвало трубу водопровода.

— Пока мы не доберемся до источника, говорить о причинах преждевременно. В этом месте под землей проходит и водопровод, и канализация. Так как при наличии воды в яме запаха канализации не ощущается, то, по предварительным данным, можем заключить, что причиной провала стал дефект водопровода. Близится 9 мая, на площади Горького будут проводиться и праздничные, и спортивные мероприятия. Поэтому задача по устранению дефекта становится приоритетной, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Хасанов.





