Обязаны маркировать духи и покрышки производители для России
Проект нового железнодорожного вокзала презентуют в Бердске
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Строительство водовода за 3 млн рублей продолжают в Речкуновке Бердска
Погибли два летчика при крушении российского истребителя Су-30 в Сирии
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Проваливается под землю администрация Бердска
Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5-этажки в Бердске
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Иски к полигону «Ядрово» на 5,5 млн рублей подали жители Волоколамска
Всё,и до сюда докатилось.
Скоро и сама мэрия провалится.)
Так что,пока не поздно надо город переносить в другое место,так как денег на модернизацию всех водо-и канало-систем у города нет.
Человек —-
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Человеко-Шаман, угомонись уже, НА-ДО-ЕЛ!
провалы — следствие банально изношенных труб воды, отопления и канализации.
Хватит уже истерику нагонять и на темные силы все спихивать — все просто и понятно всем, кроме тебя!
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хорошо,что не во время праздничных мероприятий
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а то, что рабочий на такой глубине без какой-либо страховки и укрепления что-то копает, это норма?
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А Сергей Анатольевич чего пришел? Молодость вспомнил? Сережа, ты уже 2 года как по социалке зам, а не по ЖКХ.
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Бердск уходит под землю.
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Проваливается под землю администрация Бердска…
Это от стыда)
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«Это от стыда)»
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Ах, Уедь!!! Золото ищут!
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Да провалитесь вы…долетели до небес слова!!!
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Депутат часы в ливневку уронил…
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Сквозному проезду не бывать.
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Дык они сквозной проезд и копают.
Двухуровневая развязка с Ленина.
Всё пучком!
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Фото прям в точку: «Кто работает, а кто ест.»
http://pixs.ru/showimage/pervomayjp_8126089_30131007.jpg
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Опять наверно частный сектор канавки у себя не прокопал.
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