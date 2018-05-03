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Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5-этажки в Бердске

При устранении коммунальной аварии у дома №32 на ул. Ленина оставили «временное» решение — пробросили кабель по воздуху. Ребенок уже путался в опасном проводе.(ФОТО)

3.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

Кабель выходит из стены на уровне подвала

Об опасном для жизни кабеле, оставшемся в свободном доступе после устранения аварии на доме № 32 по ул. Ленина в Бердске рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 мая, жители 5-этажки.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

Кабель, питающий жилой дом, «прокинут» по воздуху

Кабель, подающий электроэнергию в дом, оставили сотрудники аварийной службы, которые пять лет назад устраняли аварию.

Чтобы не оставлять жильцов дома без электроэнергии, сотрудники аварийной службы «протянули» кабель от жилого дома до подстанции по воздуху. Кабель одним концом был выведен из окна подвала, другим введен в трансформаторную будку через крышу. В качестве опор «аварийщики» использовали берёзы — уложили кабель в развилках деревьев.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

В качестве опор для кабеля используются березы

«Временное решение» стало, как водится, постоянным и «радует» жителей уже шестой год.

Кристина Станкевич, собственница квартиры в доме №32, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что жильцы неоднократно обращались в УК «Вербена» с просьбой устранить провисающий кабель.

— В управляющей компании «Вербена» нам говорят, что посылали много запросов в РЭС. Представитель управляющей компании «Вербена», заместитель директора Валерий Саргинов, присутствовал на недавнем собрании жильцов. Но внятно рассказать об ответе РЭС по этому вопросу он не смог. Либо оттуда не было ни одного ответа, либо письма не отправлялись вообще, — рассказала Кристина.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

Кабель протянут сквозь развилки деревьев

Руководитель УК «Вербена» Ирина Деминцева прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию вокруг кабеля.

— Зона ответственности от подстанции до дома — ЗАО РЭС. Мы неоднократно обращались к ним с официальными письмами с просьбой устранить этот кабель. Чтобы восстановить те кабели, которые проходят под землей. Последнее обращение мы отправили на прошлой неделе. Никаких официальных ответов от РЭС на наши запросы не поступало. Устно специалисты ЗАО РЭС поясняли, что место повреждения двух «вводных» кабелей установлено и известно. Но собственники жилья против восстановления кабеля, потому что требуется вскрывать асфальтовое покрытие, — сказала Ирина Деминцева.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

Кабель прикреплен к стене дома

Тем временем провисающий кабель, помимо опасности поражения электрическим током, чуть не стал причиной летального исхода в прошлом году. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Кристина Станкевич.

— Кабель оборвался со стены нашего дома, повалил березу, упал на машину. На следующий день дети решили, что это качели и начали на этом кабеле качаться. Один ребенок как-то запутался в этом кабеле и повис, но неподалеку находились взрослые и успели его оттуда вытащить. Если бы никого рядом не было — был бы летальный исход. Сразу же после инцидента управляющая компания звонила в РЭС. Через три дня после падения кабеля сотрудники РЭС приехали, снова закинули кабель на березу и прикрепили к стене дома, — сказала Кристина Станкевич.

Поражение током каждую секунду угрожает жителям 5 этажки в Бердске

Кабель в свободном доступе, упакован в «гофрорукав»

Сегодня жители дома №32 подготовили комплект писем с просьбой разобраться с опасной для жизни «недоделкой». Письма отправят мэру Бердска Евгению Шестернину, начальнику управления ЖКХ Владимиру Захарову, начальнику РЭС Игорю Михину, а также депутату округа Виктору Мысаку.

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о доме № 32 по улице Ленина. У собственников возникли вопросы по поводу качества исполнения капитального ремонта и используемых материалов.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    У вас в этом доме Кристина на окладе что ли? Уже не первая статья с претензиями, по-сути, ни о чем.
    Классическая (вечная) жалобщица и, по совместительству, специалист по всем вопросам. Такая (такой) есть абсолютно в каждом доме! И у них тоже проблемы с «летальным исходом» :-D :-D :-D

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  2. житель

    Кристине Станкевич что-то резко стало нужно и интересно решение вопросов по кабелю, который висит уже 6 ЛЕТ? А до этого ничего не нужно было, интереса не было?
    Насколько я помню, этот кабель висит там лет 10 уже на березах.
    Ноги растут от жителя дома 30 по ул. Ленина? Ну уж очень интересна судьба несчастного дома 32: и капремонт им, и целевых денег на это не просят, ну не за что зацепиться! А!!! Кабель вист — не порядок!

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