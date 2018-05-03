Строительство водовода за 3 млн рублей продолжают в Речкуновке Бердска

Управление капитального строительства (УКС) готовит конкурсную документацию на продолжение строительства водовода в Речкуновской зоне Бердска. Ее планируют разместить уже 24 мая, рассказал на совещании чиновников 3 мая начальник УКСа Алексей Егошин. Стоимость работ 3 млн рублей.

— Закончим мы строительство в следующем году, когда будут выделены последние 2,5 млн рублей, — сообщил Егошин.