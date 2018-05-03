Иски к полигону «Ядрово» на 5,5 млн рублей подали жители Волоколамска

Жители Волоколамска подали иски к ООО «Ядрово» о возмещении морального вреда общей суммой 5,5 млн руб. Об этом РБК сообщила представитель истцов Инна Елисеева.

«Подано восемь исков. На данный момент три судьи объединили все дела в три иска, так как требования аналогичны. Общая сумма составляет 5,5 млн», — рассказала Елисеева. По ее словам, иски поданы от имени граждан в интересах как их самих, так и их несовершеннолетних детей. Помимо возмещения морального вреда, заявлены требования по закрытию полигона ТБО «Ядрово».

Елисеева уточнила, что ближайшее слушание пройдет 7 мая в Волоколамском городском суде. По ее словам, в этот день в суде будут представлены интересы примерно 20 истцов.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил РБК, что относится положительно к решению людей подать иски. «Только положительная позиция. Я знаю, что люди подают [иски] и это только начало, будут еще иски. Мы как администрация городского поселения Волоколамск тоже будет обращаться с иском в суд», — отметил он.​

РБК направил запросы в администрацию Волоколамского муниципального района и пресс-службу губернатора Московской области.

Ситуация вокруг мусорных свалок в Подмосковье обострилась в феврале, когда около 3000 жителей Коломны вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе, связанной с полигоном «Воловичи».

В марте произошел выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» недалеко от Волоколамска, что привело к госпитализации десятков человек, в том числе детей. В городе прошло несколько акций протеста.

23 марта был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, спустя несколько дней по собственному желанию уволился директор полигона «Воловичи» Владимир Плясунов.

Подмосковные власти принесли извинения жителям Волоколамска за «неудобства». «Мне очень стыдно, что так получилось», — заявил глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Завоз мусора на территорию «Ядрово» был остановлен, принято решение о начале дегазации полигона. Между тем​ жители Одинцово сообщили о несанкционированной свалке в городе, куда начали свозить мусор из-за закрытия полигона под Волоколамском.

Минприроды для решения проблемы мусорных полигонов предложило взимать с их владельцев средства, которые будут поступать в ликвидационные фонды. Оттуда средства будут выделяться на вывод полигонов из эксплуатации и устранение последствий их работы для экологии. Если владелец свалки обанкротится, деньги из ликвидационного фонда будут направлены на рекультивацию земель.

Министр природных ресурсов Сергей Донской пояснил, что механизм работы таких фондов будет аналогичен ликвидационным фондам в недропользовании.