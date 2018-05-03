Счастливыми считают себя 83% россиян

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствуют о том, что 83% россиян в целом считают себя счастливыми людьми. Более оптимистична молодежь (среди 18-24-летних — 87% счастливых), а также респонденты с высоким достатком (96%). Среди пожилых людей (60-лет и старше) счастливыми назвались 79%, а среди малообеспеченных — 58%.

Основными факторами счастливой жизни для россиян остаются наличие семьи (30%) и детей (13%). Еще 16% опрошенных считают залогом счастья хорошее самочувствие (свое и близких), а 14% — хорошую работу. Недовольство жизнью у жителей России связано прежде всего с проблемами материального характера (7%).

Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 п. (год назад — 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондента счастливые люди, также сохраняет позиции (58 п.). Среди знакомых и близких 40% опрошенных преобладают счастливые люди, а больше недовольных жизнью наблюдают 10% опрошенных. Еще 42% наблюдают примерное равенство тех и других.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13-14 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных телефонных номеров объемом тыс. респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,2%.