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Счастливыми считают себя 83% россиян

Таких больше среди богатых и молодых. Треть назвала фактором счастливой жизни наличие семьи. Недовольство жизнью связано с материальными проблемами.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Счастливыми считают себя 83% россиян

16% залогом счастья считают хорошее самочувствие

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствуют о том, что 83% россиян в целом считают себя счастливыми людьми. Более оптимистична молодежь (среди 18-24-летних — 87% счастливых), а также респонденты с высоким достатком (96%). Среди пожилых людей (60-лет и старше) счастливыми назвались 79%, а среди малообеспеченных — 58%.

Основными факторами счастливой жизни для россиян остаются наличие семьи (30%) и детей (13%). Еще 16% опрошенных считают залогом счастья хорошее самочувствие (свое и близких), а 14% — хорошую работу. Недовольство жизнью у жителей России связано прежде всего с проблемами материального характера (7%).

Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 п. (год назад — 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондента счастливые люди, также сохраняет позиции (58 п.). Среди знакомых и близких 40% опрошенных преобладают счастливые люди, а больше недовольных жизнью наблюдают 10% опрошенных. Еще 42% наблюдают примерное равенство тех и других.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13-14 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных телефонных номеров объемом тыс. респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,2%.


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(10) Комментариев

  1. igk63

    А вы посетите дурдом-там 100% счастливчиков. =-O

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    • Человек

      А вы и не рвитесь в дурдом.
      Я же всем говорил и буду говорить,что не жди,что станет легче,проще,лучше.
      — Не станет.Трудности будут всегда.
      Учись быть счастливым прямо сейчас.Иначе не успеешь никогда…
      Человек —- *IN LOVE* *IN LOVE*

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    • гость

      igk63, так понимаю ты клиент частый дурдомов?

      мы то нормальные — не в курсе как там и что :-D

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  2. Анна автоледи

    А я не удивлена. Я очень много поездила по миру, и убедилась. Лучше всего живется…именно у нас, в России! Наши люди порой не ценят того, что имеют.
    Вдумайтесь. Все мы свободны, никто нас не унижает. не притесняет. Несмотря на морозы, сидим в тепле, светле, комфорте, горячая вода у нас льется рекой. ( такая роскошь во всем мире это правда роскошь, которая дорого стоит.) Вроде мелочь, но без нее ой как плохо. А большая часть человечества этого не имеет! Или это очень дорого для них.

    Итак, сидим в тепле, светле, комфорте. Имеем кучу развлечений в виде компьютера, телевизора. И это доступно всем! Что еще надо-то? И труд у нас не такой уж напряженный. Вот индусы они работают на жаре по 16 часов в сутки и не ноют…. А у нас так…посидели в день 5 часов за столом…ой как устали. Да вы просто не были в шкуре индусов ! Нет, наши люди определенно должны быть счастливыми. Это объективно!

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  3. Аноним

    Вот индусы они работают на жаре по 16 часов в сутки и не ноют…. А у нас так…посидели в день 5 часов за столом…ой как устали. Да вы просто не были в шкуре индусов !

    А ВЫ значит шкуру индуса годами не снимаете?

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  4. Аноним

    Анна, успокаивает только одно, вы забыли написать, что при таком наборе нужных вещей для счастья, есть одно необходимое условие — очень маленький мозг.

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    • гость

      Анна правильно написала все, полностью поддерживаю.

      Маленький мозг как раз у тебя, судя по постам :P
      А по поводу дурки — к поросенку: судя по всму частый клиент этих лечебниц и все про них знает «изнутри» :-D

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  5. Поросёнок Пётр

    Счастливых в прекрасной путинской России становится всё больше и больше ;)
    В 2017 фискальном году (закончился в сентябре) американские власти получили от граждан России рекордное для постсоветского периода количество прошений о предоставлении убежища, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Службы гражданства и иммиграции США.
    В прошлом году было подано 2 664 прошения об убежище, почти на 40% больше чем годом ранее и почти в два раза больше, чем в 2012 году, когда начался третий президентский срок Владимира Путина. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда было подано 2127 прошений.

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    • местный

      Поросенок, а радио Свобода случаем не рассказало: на скольких людей из «просивших» были заведены дела?

      А то тенденция слишком уж простая: здесь проворовался, завели дело — кричи как можно громче «Меня преследует Путин» и проси убежище.
      Вы поинтересуйтесь: сколько уголовников и мошенников от правосудия в Лондоне и США укрылись ;)

      Так что все проще: чем более радостно покрывают преступников западные страны, тем больше прошений они получают.
      Напомнить вам про Павленского например, и еще с десяток просто на слуху меньше чем за год!

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