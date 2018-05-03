Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск

Сегодня, 3 мая, пришел груз из Белгорода, разгружается буровая установка, колодцы, сообщил руководитель управления капитального строительства Алексей Егошин на совещании чиновников в Бердске.

— Пришли чертежи и оснастка для завода ЖБИ. Туда поедем сегодня после обеда и закажем второй колодец, — отметил Егошин.

Напомним, десятки владельцев домов в частном секторе города страдают от поступления грунтовых вод в погреба, подвалы, огороды. Некоторые не могут на своем участке из-за постоянных потопов посадить овощи, другим пришлось покупать погреба в погребных кооперативах, так как их погреба и подполы уже давно не служат по назначению. Последствием действия грунтовых вод в конце апреля 2018 года стало обрушение стены дома на ул. Октябрьской.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», конкурс на сооружение первой очереди дренажной системы выиграло АО «Специализированное горное строительно-технологическое управление Виогем» из Белгорода. Стоимость контракта 24,5 млн рублей.

Строительство всей дренажной системы для отвода грунтовых вод на всей подтопляемой территории стоит порядка 85 млн рублей. В Бердске таких денег нет. Без помощи областного бюджета не обойтись.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался у Егошина, сделаны ли ограждения для проведения работ. Их почти сварили, установят либо сегодня к концу дня, либо завтра, ответил начальник УКС.

— Сейчас определимся, как будем ставить буровую на ул. Гагарина. Первый колодец будет на этой улице, соответственно начнем оттуда, — пояснил Алексей Николаевич.