КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-к квартиру 8913 382 3640
Продам 1-ю кв.Микрорайон 56 89139092435 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Счастливыми считают себя 83% россиян

Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск

Блокировка Viber вслед за Telegram возможна в России

Новые экспертизы назначили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Эстафеты и турниры по дзюдо и футболу посвящают Дню Победы в Бердске

Глава РЖД заработал 180 млн рублей в 2017 году

Пострадали от взрыва 30 участников еврейского праздника Лаг ба-Омер в Лондоне

Высокие результаты в хоккее, баскетболе, теннисе и фигурном катании показали спортсмены Бердска

Видео вспыхнувшей на ходу Mazda с маленьким ребенком в Бердске появилось в Сети

Захарова обвинила США в неуплате взносов в ООН

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск

Работа по отведению грунтовых вод стартует на ул. Гагарина, где будет установлен первый колодец дренажной системы.

3.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск

У некоторых владельцев частных домов из-за постоянного подтопления грунтовыми водами огороды превратились в болота

Сегодня, 3 мая, пришел груз из Белгорода, разгружается буровая установка, колодцы, сообщил руководитель управления капитального строительства Алексей Егошин на совещании чиновников в Бердске.

— Пришли чертежи и оснастка для завода ЖБИ. Туда поедем сегодня после обеда и закажем второй колодец, — отметил Егошин.

Напомним, десятки владельцев домов в частном секторе города страдают от поступления грунтовых вод в погреба, подвалы, огороды. Некоторые не могут на своем участке из-за постоянных потопов посадить овощи, другим пришлось покупать погреба в погребных кооперативах, так как их погреба и подполы уже давно не служат по назначению. Последствием действия грунтовых вод в конце апреля 2018 года стало обрушение стены дома на ул. Октябрьской.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», конкурс на сооружение первой очереди дренажной системы выиграло АО «Специализированное горное строительно-технологическое управление Виогем» из Белгорода. Стоимость контракта 24,5 млн рублей.

Строительство всей дренажной системы для отвода грунтовых вод на всей подтопляемой территории стоит порядка 85 млн рублей. В Бердске таких денег нет. Без помощи областного бюджета не обойтись.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался у Егошина, сделаны ли ограждения для проведения работ. Их почти сварили, установят либо сегодня к концу дня, либо завтра, ответил начальник УКС.

— Сейчас определимся, как будем ставить буровую на ул. Гагарина. Первый колодец будет на этой улице, соответственно начнем оттуда, — пояснил Алексей Николаевич.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Счастливыми считают себя 83% россиян Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск В квартире душно. Можно ли досрочно отключить отопление в Бердске?

(1) Комментарий

  1. Зима

    Уважаемая редакция, прошу просветить горожан, как может колодец помочь с понижением уровня грунтовых вод. Какая схема движения этих вод будет после установки колодцев. Где вода находится сейчас — мы прекрасно видим. Хотелось бы подробнее узнать что и как изменится.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Первичная консультация дерматолога со скидкой 15%!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика