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Блокировка Viber вслед за Telegram возможна в России

Если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, они могут обратиться в суд за блокировкой мессенджера, полагает глава Минкомсвязи.

3.05.2018 Фото: minsvyaz.ru Нет комментариев

Блокировка Viber вслед за Telegram возможна в России

Министр связи РФ Николай Никифоров

Против мессенджера Viber в России могут быть приняты такие же меры, под которые попал Telegram, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования, заявил министр связи Николай Никифоров.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует министра ТАСС.

В России власти с 16 апреля пытаются блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера 13 апреля вынес ​Таганский суд Москвы.

В марте Майкл Шмилов, операционный директор компании Viber Media S.a.r.I., владеющий одноименным мессенджером, пояснил РБК, что команда Viber не сможет выполнить требование о предоставлении ключей безопасности.

Шмилов пояснил, что его компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, однако передать ключи шифрования никому не может, поскольку основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования, при котором ключи хранятся только на устройствах клиентов. «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — пояснил он.

Подобный же ответ давала на требование ФСБ и команда Telegram. После начала блокировки этого мессенджера заглушили миллионы IP-адресов, однако добиться прекращения его работы в России на данный момент так и не смогли.

В конце апреля пользователи Viber стали массово жаловаться на сбои в работе сервиса, передает РБК. Руководство компании связало это с последствиями попыток властей заблокировать Telegram. 1 мая пресс-служба Viber сообщила, что работа мессенджера в России восстановлена, несмотря на проблемы с подключением к интернету в стране.

«​Компания продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков групповых и личных чатов по умолчанию», — говорилось в пресс-релизе Viber.

Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения. В январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек на десктопах и мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Мессенджером Telegram пользуются около 2,5 млн россиян.


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