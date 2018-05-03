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Новые экспертизы назначили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

К экспертизам привлекут ведущих специалистов Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Обвинение предъявлено восьми фигурантам. СК устанавливает чиновников, причастных к трагедии.

3.05.2018 Фото: МЧС Нет комментариев

Новые экспертизы назначили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» прошли проверки всех ТЦ по России

Ряд дополнительных экспертиз назначен по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», устанавливаются все чиновники, причастные к трагедии, сообщила в четверг, 3 мая, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

-По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске, — рассказала Петренко.

Обвинение предъявлено восьми фигурантам. По словам Петренко, следователи продолжают работу «по установлению других чиновников, причастных к пожару».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

После кемеровской трагедии МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех ТЦ, где есть развлекательные центры, и нашли в каждом втором нарушения противопожарных правил. В Бердске прокуратура обратится в суд с требованием закрыть мебельный салон «Уют», где нашли самые серьезные нарушения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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