Новые экспертизы назначили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Ряд дополнительных экспертиз назначен по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», устанавливаются все чиновники, причастные к трагедии, сообщила в четверг, 3 мая, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

-По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске, — рассказала Петренко.

Обвинение предъявлено восьми фигурантам. По словам Петренко, следователи продолжают работу «по установлению других чиновников, причастных к пожару».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

После кемеровской трагедии МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех ТЦ, где есть развлекательные центры, и нашли в каждом втором нарушения противопожарных правил. В Бердске прокуратура обратится в суд с требованием закрыть мебельный салон «Уют», где нашли самые серьезные нарушения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».