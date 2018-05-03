В рубрику «Сообщи свои новости» житель

Добрый день уважаемая администрация г. Бердска. Обратите внимание на дорогу, по которой уже кроме как на танке уже и ездить не возможно.

Речь идет о въезде с улицы Рогачева в Южный. (около автобани)

Хватит уже издеваться над жителями Южного!

Пора что-то сделать. Мы понимаем, что на этом въезде плывун, но , хоть временно можно выровнять и подсыпать этот злосчастный въезд??