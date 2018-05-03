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Хватит уже издеваться над жителями Южного!

Мы понимаем, что на этом въезде плывун, но , хоть временно можно выровнять и подсыпать этот злосчастный въезд??

3.05.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» житель Южного:

Добрый день уважаемая администрация г. Бердска. Обратите внимание на дорогу, по которой уже кроме как на танке уже и ездить не возможно.
Речь идет о въезде с улицы Рогачева в Южный. (около автобани)
Хватит уже издеваться над жителями Южного!
Пора что-то сделать. Мы понимаем, что на этом въезде плывун, но , хоть временно можно выровнять и подсыпать этот злосчастный въезд??


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(2) Комментариев

  1. Ольга

    Я думаю всем плевать. Зато дорогу будут делать на этом плавающем грунте, отчитаются и красота.

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  2. Аноним

    Дак вы не в курьер, в администрацию пишите.

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