Видео: горит Mazda в Бердске

Счастливыми считают себя 83% россиян
Оборудование для осушения частного сектора поступило в Бердск
Блокировка Viber вслед за Telegram возможна в России
Новые экспертизы назначили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Эстафеты и турниры по дзюдо и футболу посвящают Дню Победы в Бердске
Глава РЖД заработал 180 млн рублей в 2017 году
Пострадали от взрыва 30 участников еврейского праздника Лаг ба-Омер в Лондоне
Высокие результаты в хоккее, баскетболе, теннисе и фигурном катании показали спортсмены Бердска
Видео вспыхнувшей на ходу Mazda с маленьким ребенком в Бердске появилось в Сети