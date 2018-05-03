Эстафеты и турниры по дзюдо и футболу посвящают Дню Победы в Бердске

Бердский отдел физкультуры и спорта опубликовал афишу спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

4-5 мая — 15 региональный турнир по дзюдо, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. ФОК «Восток». Начало в 10:00.

8 мая — на площади Горького пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня победы! Приглашаем к участию команды школ, ссузов, предприятий и организаций города. Школьники будут участвовать в трех возрастных категориях (команда по 16 человек), студентов объединят в одну группу, также равные условия будут для всех команд трудовых коллективов фирм города (команды по 10 человек не моложе 20 лет).

10-11 мая — зональные областные соревнования на приз Клуба «Кожаный мяч» среди команд 2007-2008г.р. ФОК «Вега». Начало с 12:00

11-13 мая — междугородный турнир по волейболу среди девушек «Весенний мяч». ДС «Авангард». Начало в 10:00.