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Глава РЖД заработал 180 млн рублей в 2017 году

Кроме зарплаты Олег Белозеров имеет доход от банковских вкладов. Никакого недвижимого и движимого имущества у него нет.

3.05.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Глава РЖД заработал 180 млн рублей в 2017 году

Глава РЖД Олег Белозеров

Доходы главы РЖД Олега Белозерова за 2017 год выросли на 4,4% и составили 180,5 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте компании документов.

«Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (154,38 миллиона рублей) и дохода от вкладов в банках. Руководитель компании не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра», — говорится в материалах.

В РЖД отмечают, что доход генерального директора обусловлен итогами работы компании в 2017 году. Уточняется, что топ-менеджеры корпорации получили премии в связи с тем, что выполнены «все основные показатели KPI».

Общий доход супруги Белозерова в 2017 году составил 26,4 миллиона рублей. В собственности у нее находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, и машиноместо. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и LAND ROVER RANGE ROVER 2015 года выпуска.

Несовершеннолетняя дочь главы РЖД не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании — квартира в Москве.


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Белозеров, просто сама скромность, на фоне предыдущего главы, коррумпированного с ног до головы православного патриота Якунина, с дворцами, шубохранилищами и живущими в Швейцарии сыновьями-миллиардерами.
    И судя по значительно улучшившимися экономическими показателями РЖД по сравнению с мудрым якунинским руководством, Олег Валентинович больше времени тратит на работу, а не на воровство и безудержное обогащение членов своей семьи.

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  2. Аноним

    Ни квартиры,ни машины…Как живет?

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