Пострадали от взрыва 30 участников еврейского праздника Лаг ба-Омер в Лондоне

Около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

По ее данным, взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. По традиции, во время этого праздника жгут костры. По одной из предварительных версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой версии, взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.

Daily Express отмечает, что десять человек были доставлены в больницы. Еще около 20 человек получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась. Полиция района Хэкни на своей официальной странице в Twitter также сообщает о 10 пострадавших в результате инцидента на Стэмфорд Хилл. Сообщений о том, что причиной взрыва могли стать преступные действия, не поступало, заверила полиция.