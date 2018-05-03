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Высокие результаты в хоккее, баскетболе, теннисе и фигурном катании показали спортсмены Бердска

Кубок чемпионов Сибирской хоккейной лиги весом 23 кг и комплект золотых медалей остались в Бердске.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Высокие результаты в хоккее, баскетболе, теннисе и фигурном катании показали спортсмены Бердска

В Бердске культивируют более 20 видов спорта, в том числе фигурное катание

29 апреля — мужская команда города Бердска по баскетболу стала победителем чемпионата Новосибирской области.
В турнире участвовало 9 команд. Бердчане в подгруппе стали первыми. В финальном матче в упорной борьбе наши спортсмены обошли соперников из Искитима со счетом 88:75. Игра была интригующей, очень эмоциональной и запоминающейся.

26-29 апреля — в ЦСК «Вега» прошел 37 Всероссийский рейтинговый турнир по настольному теннису в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участвовало около 250 человек, от СШ «Бердск» принимали участие 12 человек (тренер – Юрьев В.В.). Призером стал Максим Холодов занявший 3 место в возрастной группе 2001-2003 г.р.

29 апреля — хоккейная команда Бердска в Сибирской хоккейной лиге заняла первое место! По накалу страстей на льду хоккеисты-любители не уступали профессионалам. Кубок чемпионов весом 23 кг и комплект золотых медалей остались в Бердске.

29 апреля — бердские фигуристы отлично выступили в открытом первенстве Кемеровской области. Почти во всех категориях бердские спортсмены пробились на пьедестал почета.
3 юношеский( девочки)
2 место — Виктория Богачева-Прокофьева.
3 юношеский (мальчики)
2 место — Александр Терентьев
3 место — Павел Бросалин
2 юношеский ( девочки)
3 место — Любовь Янина ( из 47 человек)
2 юношеский (мальчики)
3 место — Илья Алгазин

В открытом первенстве ЦЗВС также бердчане показали высокие результаты. 11 медалей завоевали бердские спортсмены, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

ЮНЫЙ ФИГУРИСТ (2012)
1 место — Карима Асранова
3 место — Меланья Демиденко
ЮНЫЙ фигурист (2011) мальчики
1 место — Павел Бросалин,
2 место — Александр Терентьев
3 место — Иван Шингарев
ЮНЫЙ фигурист (2011) девочки
3 место — Дарина Рябова
3 юношеский (Девочки):
2 место — Виктория Богачева-Прокофьева
3 место — Дарья Шенкнехт
2 юношеский (мальчики)
1 место — Илья Алгазин
2 юношеский (девочки)
1 место — Любовь Янина
3 место — Алина Вигриянова.


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