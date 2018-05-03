Высокие результаты в хоккее, баскетболе, теннисе и фигурном катании показали спортсмены Бердска

29 апреля — мужская команда города Бердска по баскетболу стала победителем чемпионата Новосибирской области.

В турнире участвовало 9 команд. Бердчане в подгруппе стали первыми. В финальном матче в упорной борьбе наши спортсмены обошли соперников из Искитима со счетом 88:75. Игра была интригующей, очень эмоциональной и запоминающейся.

26-29 апреля — в ЦСК «Вега» прошел 37 Всероссийский рейтинговый турнир по настольному теннису в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участвовало около 250 человек, от СШ «Бердск» принимали участие 12 человек (тренер – Юрьев В.В.). Призером стал Максим Холодов занявший 3 место в возрастной группе 2001-2003 г.р.

29 апреля — хоккейная команда Бердска в Сибирской хоккейной лиге заняла первое место! По накалу страстей на льду хоккеисты-любители не уступали профессионалам. Кубок чемпионов весом 23 кг и комплект золотых медалей остались в Бердске.

29 апреля — бердские фигуристы отлично выступили в открытом первенстве Кемеровской области. Почти во всех категориях бердские спортсмены пробились на пьедестал почета.

3 юношеский( девочки)

2 место — Виктория Богачева-Прокофьева.

3 юношеский (мальчики)

2 место — Александр Терентьев

3 место — Павел Бросалин

2 юношеский ( девочки)

3 место — Любовь Янина ( из 47 человек)

2 юношеский (мальчики)

3 место — Илья Алгазин

В открытом первенстве ЦЗВС также бердчане показали высокие результаты. 11 медалей завоевали бердские спортсмены, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

ЮНЫЙ ФИГУРИСТ (2012)

1 место — Карима Асранова

3 место — Меланья Демиденко

ЮНЫЙ фигурист (2011) мальчики

1 место — Павел Бросалин,

2 место — Александр Терентьев

3 место — Иван Шингарев

ЮНЫЙ фигурист (2011) девочки

3 место — Дарина Рябова

3 юношеский (Девочки):

2 место — Виктория Богачева-Прокофьева

3 место — Дарья Шенкнехт

2 юношеский (мальчики)

1 место — Илья Алгазин

2 юношеский (девочки)

1 место — Любовь Янина

3 место — Алина Вигриянова.