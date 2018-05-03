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Видео вспыхнувшей на ходу Mazda с маленьким ребенком в Бердске появилось в Сети

Автоледи, почувствовав пожар, свернула на парковку в микрорайоне Молодежном. Пострадала припаркованная Skoda. Пожарные залили пеной всю улицу.(ВИДЕО)

3.05.2018 Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск Один комментарий

Видео вспыхнувшей на ходу Mazda с маленьким ребенком в Бердске появилось в Сети

Вся бердская улица в пене

Днем 3 мая в Бердске на ходу загорелась Mazda3 с женщиной и маленьким ребенком в салоне.

В 10:14 пожарные выехали тушить две загоревшиеся машины в микрорайон Молодёжный. -Горела «Мазда», зацепила «Шкоду», — рассказали очевидцы.

Спустя четыре минуты пожарные уже были на месте. В 10:21 им удалось потушить открытый огонь. К этому времени он успел повредить багажный отсек, задний бампер, задние колёса, крылья, стёкла и фары «Мазды 3». Также пострадала стоящая рядом Skoda Felicia: у неё обгорела левая передняя часть кузова.

Причина пожара устанавливается.

По данным сайта «АвтоБердск», водитель «Мазды» рассказала пожарным, что она ехала по ул. Красная Сибирь в сторону ДК «Родина». Но, почувствовав во время движения, что машина горит, она свернула на парковку в Молодёжном.

-Первым делом с помощью очевидцев женщина побеспокоилась о своём ребёнке, который находился в салоне авто пристёгнутым к детскому креслу, — передаёт АвтоБердск.

И уточняет, что ни женщина, ни её маленький ребёнок во время пожара не пострадали. Кроме «Мазды» огонь повредил соседнюю машину, возле которой припарковалась горящая иномарка.

Видео вспыхнувшей на ходу Mazda с маленьким ребенком в Бердске появилось в Сети

Видео читателя Курьер. Среда. Бердск


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Все живы,это Главное!!!Молодец автоледи не растерялась!!!Железо починится.

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