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Захарова обвинила США в неуплате взносов в ООН

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Захарова обвинила США в неуплате взносов в ООН

Официальный представитель МИД России отметила, что «процент голосования плавно снижается» пропорционально растущему американскому долгу.

3.05.2018 Фото: PxHere Нет комментариев

Захарова обвинила США в неуплате взносов в ООН

Россия заплатила в ООН за 2017 года 85 млн долларов

В Москве подвергли критике заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что союзники США в недостаточной степени поддерживают Вашингтон при голосовании по резолюциям Генассамблеи, хотя Соединенные Штаты оплачивают 22% бюджета организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: «процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов», а объемы долга США перед ООН с каждым годом растут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обвинила США в неуплате взносов в бюджет ООН. «Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов 88 центов»,— сообщила она. И добавила: задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет более $938 млн. А долг перед ЮНЕСКО — учреждением по вопросам образования, науки и культуры, из которого США вышли в 2017 году, превышает $540 млн. «Исходя из вашей логики,— заочно обратилась представитель МИД РФ к Никки Хейли,— с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала доклад Госдепартамента о практиках голосования в ООН за 2017 год. «Американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые»,— напомнила госпожа Хейли.

В 2017 году США внесли в бюджет ООН почти $611 млн (Россия — около $85 млн), передает Ъ. При этом постпред Соединенных Штатов отметила: «Несмотря на эту щедрость, остальная часть членов ООН проголосовала с нами только в 31% случаев». В 2016 году этот показатель был на 10% больше.

Это недопустимая отдача для наших инвестиций»,— резюмировала Никки Хейли, отметив: президент США Дональд Трамп «хочет убедиться, что долларовая поддержка Штатов — самая щедрая в мире — всегда служит американским интересам».

По 93 резолюциям, рассмотренным в прошлом году в Генассамблее ООН, чаще всего вместе с США голосовали Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина и Чехия. А реже всего — Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Туркменистан, Куба, Боливия и ЮАР.

«Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей»,— заявила Мария Захарова. А председатель комитета по международным делам Совета федерации Константин Косачев отметил «непосредственность» Никки Хейли и «пикантность» того, что «претензии по «неправильному» голосованию государствам, которым оказывается «щедрая поддержка в виде долларов», предъявляет страна, которая замордовала полмира санкциями за «коррупцию»».

Основным критерием, на основании которого строится шкала взносов в регулярный бюджет ООН, является платежеспособность страны.

«Она определяется, принимая во внимание долю взноса в валовом национальном продукте, скорректированную с учетом суммы факторов, включающих доход на душу населения данной страны»,— объясняется на сайте ООН. Специальный комитет пересматривает шкалу взносов каждые три года на основе последних статистических данных по доходам, проверяя точность и полноту отчислений в бюджет. В 2000 году Генассамблея установила, что размер индивидуального взноса не должен превышать 22% бюджета. Бюджет ООН в 2018–2019 годах должен составить $5,4 млрд.

Российский дипломатический источник “Ъ” заверил, что Москва все свои выплаты «осуществляет в срок». «Если и бывают задержки, то совсем небольшие, и они носят технический характер»,— отметил собеседник “Ъ”. Единственная структура ООН, куда Россия с 2012 года не перечисляет средства,— это Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). «Но это по политическим причинам»,— уточнил собеседник “Ъ”.


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