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«Бессмертный полк» переименовала Белоруссия

Белорусские власти уже отменили ношение георгиевской ленточки, заменив ее на ленту цветов национального флага.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

«Бессмертный полк» переименовала Белоруссия

В Бердске в каждый День победы по улицам проходит «Бессмертный полк»

Могилевский городской исполнительный комитет решил переименовать объявленную самими же чиновниками акцию «Бессмертный полк». 28 апреля с почтового адреса городского отдела идеологии было разослано уведомление, в котором главный идеолог Могилева Алла Галушко просила срочно сменить название акции на «Белоруссия помнит», сообщает EADaily.

В документе, разосланном предприятиям, организациям и гражданам предлагается в память о фронтовиках изготовить транспаранты с их фотографиями и пройти колонной во время парада 9 мая. Соответствующую новость опубликовали государственные порталы, причем некоторые использовали название «Бессмертный полк», другие — «Полк памяти». Однако позднее местные государственные СМИ изменили в своих публикациях название акции на «Белоруссия помнит».

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы его участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников и детей войны.

В Белоруссии на протяжении последних несколько лет наблюдается постепенный отход от совместных с Россией традиций, связанных с празднованием торжеств, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Белорусские власти уже отменили ношение георгиевской ленточки, заменив ее на ленточку красно-зеленого цвета (цвета национального флага). При этом президент Александр Лукашенко утверждал, что официального запрета на георгиевскую ленточку не было. В 2016—2017 годах в Минске также отказались от проведения акции «Бессмертный полк», заменив ее на «Белоруссия помнит», в рамках которой городские власти разрешили гражданам пройти с портретами своих родственников.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Как сказал величайший в истории планеты геополитический стратег Владимир Владимирович Путин, тогда вы нас не слушали, послушайте сейчас! ;) Ну и ещё все эти речи про вставания с колен 8)
    Так, что же Россия добилась за 18 лет в геополитике под мудрым руководством Лучезарного и Незаменимого?
    Украина потеряна окончательно и бесповоротно, Казахстан отказался от Кириллицы, от нас отвернулся даже батька Лукашенко, Россия вылетела из «Большой восьмёрки», лишилась голоса в «Совете Европы», продолжился расширятся блок НАТО, введены многочисленные санкции, на стороне России выступают исключительно маргинальные политические режимы авторитарного толка и то, только ради прощения прежних долгов и новых безвозвратных кредитов и ТД и ТП. 8)
    И это всё называется вставанием с колен и огромной победой нашей дипломатии, как Соловьём заливается Киселёв с телеэкранов 8)
    Я конечно человек глупый и тупой, но, мне почему-то вся эта фигня не кажется успешной геополитикой *NO*

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