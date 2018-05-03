«Бессмертный полк» переименовала Белоруссия

Могилевский городской исполнительный комитет решил переименовать объявленную самими же чиновниками акцию «Бессмертный полк». 28 апреля с почтового адреса городского отдела идеологии было разослано уведомление, в котором главный идеолог Могилева Алла Галушко просила срочно сменить название акции на «Белоруссия помнит», сообщает EADaily.

В документе, разосланном предприятиям, организациям и гражданам предлагается в память о фронтовиках изготовить транспаранты с их фотографиями и пройти колонной во время парада 9 мая. Соответствующую новость опубликовали государственные порталы, причем некоторые использовали название «Бессмертный полк», другие — «Полк памяти». Однако позднее местные государственные СМИ изменили в своих публикациях название акции на «Белоруссия помнит».

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы его участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников и детей войны.

В Белоруссии на протяжении последних несколько лет наблюдается постепенный отход от совместных с Россией традиций, связанных с празднованием торжеств, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Белорусские власти уже отменили ношение георгиевской ленточки, заменив ее на ленточку красно-зеленого цвета (цвета национального флага). При этом президент Александр Лукашенко утверждал, что официального запрета на георгиевскую ленточку не было. В 2016—2017 годах в Минске также отказались от проведения акции «Бессмертный полк», заменив ее на «Белоруссия помнит», в рамках которой городские власти разрешили гражданам пройти с портретами своих родственников.