КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-к квартиру 8913 382 3640
Продам 1-ю кв.Микрорайон 56 89139092435 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пенсионную реформу поручат новому правительству России

«Бессмертный полк» переименовала Белоруссия

США боится шпионского оборудования в китайских смартфонах

Медали и дипломы завоевали на Искитимской ярмарке бизнесмены Бердска

Умер певец Вадим Мулерман

«Приморским партизанам» суд дал от 8 до 25 лет колонии

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Дату окончания отопительного сезона установит власть Бердска

1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт Новосибирска

Стали известны подробности процесса инаугурации Путина

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


США боится шпионского оборудования в китайских смартфонах

Белый дом рассматривает законопроект, который запретит компаниям из Китая продавать свою продукцию американским военным и чиновникам.

3.05.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

США боится шпионского оборудования в китайских смартфонах

Под запрет в США могут попасть китайские Huawei и ZTE

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Белом доме намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая. Объясняется все это вопросами национальной безопасности.

По данным издания, жертвами запрета в первую очередь могут оказаться производители смартфонов Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Против продажи последних выступает в частности Министерство обороны США. В Пентагоне указывают, что смартфоны приобретают военные на базах по всему миру, хотя есть опасения, что китайские производители могут вставлять в оборудование шпионское оборудование. Huawei и ZTE подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают.

Между тем, как отмечает WSJ, запрет на поставку оборудования может в итоге привести к тому, что китайскими приборами запретят пользоваться американским чиновникам.

Окончательного решения по поводу запрета пока не принято, поскольку в администрации пока не оценили возможных его последствий.

В начале этого года у Министерства торговли США уже возникали вопросы к ZTE, передает РБК. Ведомство запрещало американскому бизнесу продавать материалы для китайской компании, обвиняя последнюю в нарушении режима санкций против КНДР и Ирана. Такие же претензии к Huawei были и со стороны Министерства юстиции США.

При этом китайцы уже отвечали американцам на их действия. Так, например, Пекин заблокировал важное для Qualcomm из Сан-Диего приобретение голландского производителя чипов NXP Semiconductors.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пенсионную реформу поручат новому правительству России «Бессмертный полк» переименовала Белоруссия Сгорели два автомобиля в микрорайоне Молодёжном в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Первичная консультация дерматолога со скидкой 15%!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика