США боится шпионского оборудования в китайских смартфонах

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Белом доме намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая. Объясняется все это вопросами национальной безопасности.

По данным издания, жертвами запрета в первую очередь могут оказаться производители смартфонов Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Против продажи последних выступает в частности Министерство обороны США. В Пентагоне указывают, что смартфоны приобретают военные на базах по всему миру, хотя есть опасения, что китайские производители могут вставлять в оборудование шпионское оборудование. Huawei и ZTE подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают.

Между тем, как отмечает WSJ, запрет на поставку оборудования может в итоге привести к тому, что китайскими приборами запретят пользоваться американским чиновникам.

Окончательного решения по поводу запрета пока не принято, поскольку в администрации пока не оценили возможных его последствий.

В начале этого года у Министерства торговли США уже возникали вопросы к ZTE, передает РБК. Ведомство запрещало американскому бизнесу продавать материалы для китайской компании, обвиняя последнюю в нарушении режима санкций против КНДР и Ирана. Такие же претензии к Huawei были и со стороны Министерства юстиции США.

При этом китайцы уже отвечали американцам на их действия. Так, например, Пекин заблокировал важное для Qualcomm из Сан-Диего приобретение голландского производителя чипов NXP Semiconductors.