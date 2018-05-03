Медали и дипломы завоевали на Искитимской ярмарке бизнесмены Бердска

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 29 апреля в р. п. Линёво провело оптово-розничную универсальную ярмарку «Искитимская».

В ярмарке приняли участие более 200 предприятий из Искитимского, Маслянинского, Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Тогучинского, Черепановского районов и городов Бердска, Искитима, Оби, Новосибирска. Они представили жителям р. п. Линёво и Искитимского района продовольственные и промышленные товары в широком ассортименте по оптовым ценам и ценам товаропроизводителей, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

— Ярмарка предоставляет всем участникам отличную возможность для обмена опытом, установления новых и укрепления сложившихся деловых и партнерских отношений, а также содействует насыщению потребительского рынка основными товарами, позволяет увеличивать объемы производства и реализации товаров и услуг, — рассказали в мэрии.

В работе оптово-розничной универсальной ярмарки от Бердска приняли участие 18 представителей.

Наградами были отмечены:

ООО «ОБУВЬ РОССИИ» — большая золотая медаль;

ООО «Чика Рика» — большая золотая медаль;

ООО «Строитель» – малая золотая медаль;

Волгушева Татьяна Славиковна – малая золотая медаль;

ИП Вдовенко Ирина Викторовна — диплом;

ИП Макаров Анатолий Павлович – диплом.

Общий товарооборот ярмарки составил более 5 млн рублей. Как сообщает «Весь Искитим», на ярмарке побывал врио губернатора Андрей Травников, посетивший с рабочим визитом Искитимский район.