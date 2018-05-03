КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-к квартиру 8913 382 3640
Продам 1-ю кв.Микрорайон 56 89139092435 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пенсионную реформу поручат новому правительству России

«Бессмертный полк» переименовала Белоруссия

США боится шпионского оборудования в китайских смартфонах

Медали и дипломы завоевали на Искитимской ярмарке бизнесмены Бердска

Умер певец Вадим Мулерман

«Приморским партизанам» суд дал от 8 до 25 лет колонии

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Дату окончания отопительного сезона установит власть Бердска

1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт Новосибирска

Стали известны подробности процесса инаугурации Путина

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Умер певец Вадим Мулерман

Он скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Похоронят его в Харькове.

3.05.2018 Фото: Вестей Нет комментариев

Умер певец Вадим Мулерман

Вадим Мулерман первый исполнитель песни «Белая черемуха»

Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман, скончавшийся в среду в Нью-Йорке на 80-м году жизни, будет кремирован и похоронен в родном городе Харькове. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

«Я только что разговаривала с женой Вадима Светланой (Литвиновой — прим. ТАСС), ее пожелание — кремировать, а прах отвезти туда, в Харьков, и там похоронить», — сказала Бродская. «Он очень любил Харьков, где родился, там же у него похоронены родители, — напомнила она. — Именно там у него началась жизнь, карьера. И там он похоронил своего брата, также умершего от онкологии, и его желание было такое же».

По словам Бродской, Мулерман умер от онкологии, но «онкологию определили только за восемь дней до смерти». «Умер он этой ночью (2 мая — прим. ТАСС), в госпитале. Он до последнего был в сознании, задыхался, но разговаривал, общался с женой», — добавила певица.

«Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги, — отметила Бродская. — Мне безумно, безумно жалко его по-человечески». «Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», — напомнила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман — первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей, «Как хорошо быть генералом» и многих других. У Вадима Мулермана осталось трое детей — взрослая дочь от второго брака с Вероникой Кругловой, и двое дочерей — от последнего брака со Светланой Литвиновой. Последнее время Вадим Мулерман проживал в Нью-Йорке.

Видео youtube.com


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пенсионную реформу поручат новому правительству России «Бессмертный полк» переименовала Белоруссия Сгорели два автомобиля в микрорайоне Молодёжном в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Первичная консультация дерматолога со скидкой 15%!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика