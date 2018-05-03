Умер певец Вадим Мулерман

Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман, скончавшийся в среду в Нью-Йорке на 80-м году жизни, будет кремирован и похоронен в родном городе Харькове. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

«Я только что разговаривала с женой Вадима Светланой (Литвиновой — прим. ТАСС), ее пожелание — кремировать, а прах отвезти туда, в Харьков, и там похоронить», — сказала Бродская. «Он очень любил Харьков, где родился, там же у него похоронены родители, — напомнила она. — Именно там у него началась жизнь, карьера. И там он похоронил своего брата, также умершего от онкологии, и его желание было такое же».

По словам Бродской, Мулерман умер от онкологии, но «онкологию определили только за восемь дней до смерти». «Умер он этой ночью (2 мая — прим. ТАСС), в госпитале. Он до последнего был в сознании, задыхался, но разговаривал, общался с женой», — добавила певица.

«Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги, — отметила Бродская. — Мне безумно, безумно жалко его по-человечески». «Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», — напомнила она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман — первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей, «Как хорошо быть генералом» и многих других. У Вадима Мулермана осталось трое детей — взрослая дочь от второго брака с Вероникой Кругловой, и двое дочерей — от последнего брака со Светланой Литвиновой. Последнее время Вадим Мулерман проживал в Нью-Йорке.

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