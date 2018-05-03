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«Приморским партизанам» суд дал от 8 до 25 лет колонии

Адвокаты осужденных и потерпевшие остались недовольны приговором. Приморский краевой суд рассматривал громкое дело в третий раз.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Приморским партизанам суд дал от 8 до 25 лет колонии

Суд начал процесс по «приморским партизанам» в 2013 году

Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных в четверг, 3 мая, приговорил членов банды так называемых «приморских партизан» к заключению на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима, передает «Интерфакс» из зала суда.

Суд назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 год, Алексею Никитину -23,5 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы.

Суд признал Ковтуна, Илютикова, Кириллова и Никитина виновными в убийстве, сопряженном с бандитизмом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбойном нападении (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Пятый фигурант — Ковтун, осужден за пособничество в совершении этих преступлений.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «приморских партизан», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенному в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.

Первый и второй процессы

Первый процесс по этому делу состоялся в январе 2013-го — апреле 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимых приговорили к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек. В июле приморский суд оправдал обвиняемых.

В декабре 2016 года Верховный суд отменил это решение нижестоящей инстанции и вновь отправил дело на рассмотрение.

Адвокаты так называемых «приморских партизан» не согласны с решением суда; потерпевшие по делу также недовольны его исходом.

«Полагаем, что наш подзащитный не наносил никому ранений, а когда судят невинного человека, это уже трагедия», — сказал адвокат Алексея Никитина Вячеслав Усов. Он также сообщил, что приговор будет обжалован. Сам Никитин в зале суда заявил также, что не согласен с приговором.

Другие защитники после оглашения приговора сообщили журналистам, что решение о том, обжаловать ли приговор, их подзащитные будут принимать после того, как получат решение суда. «Все будет зависеть от моего подзащитного. Он не был на месте преступления, а его судили. Как такое возможно?», — сказал адвокат Максима Кириллова Михаил Табаков.

В свою очередь представитель потерпевшей стороны Надежда Макаренко считает, что приговор мог бы быть суровее.

«Они убили моего сына в упор, хотелось бы, чтобы наказание было больше», — сказала Макаренко журналистам. Еще один представитель потерпевшей стороны, сестра одного из убитых, сказала, что считает приговор справедливым.

В то же время, гособвинение приговором довольно. «В отличие от вердикта, провозглашенного в 2014 году, коллегия присяжных в этот раз признала фигурантов заслуживающими снисхождения, что по действующему законодательству является препятствием для назначения пожизненного лишения свободы», — отметила представитель прокуратуры.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Отлично. В результате приговора, ни один мент, крышующий наркодельцов , не пострадал. :(

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