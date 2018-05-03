Дату окончания отопительного сезона установит власть Бердска

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У нас в Бердске все наоборот,как всегда,зимой бы так топили как сейчас,
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Да раз каждый месяц платить за отопление, пущай круглый год топят!
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