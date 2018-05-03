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Дату окончания отопительного сезона установит власть Бердска

По нормативам отапливать дома прекращают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней стоит выше 8 градусов. Но бердчанам и летом придется платить за тепло — по схеме 1/12.

3.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Дату окончания отопительного сезона установит власть Бердска

Комбинат бытовых услуг завершит отопительныйц сезон после постановления бердской горадминистрации

Несмотря на прохладную апрельскую погоду, изнывают от жары в своих квартирах многие жители Бердска. Им приходится открывать балконы и окна, завешивать батареи простынями или покрывалами, чтобы хоть немного снизить температуру в жилье. Но и это не очень помогает. Поэтому бердчане ждут, когда все-таки наступит конец отопительного сезона.

По словам официального представителя бердского Комбината бытовых услуг Дмитрия Хасанова, даты начала и окончания отопительного сезона устанавливаются постановлением органа местного самоуправления. По постановлению правительства № 354 пунта 5, отопительный период заканчивается со дня следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.

«Курьер. Среда. Бердск» напоминает бердчанам, что вне зависимости от завершения отопительного периода плата за отопление действует по схеме 1/12.


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(2) Комментариев

  1. аноним

    У нас в Бердске все наоборот,как всегда,зимой бы так топили как сейчас,

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  2. Котов

    Да раз каждый месяц платить за отопление, пущай круглый год топят!

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