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1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт Новосибирска

Наркотики вез житель Иркутской области. Правоохранители обнаружили тайник в гараже, где еще хранились полкилограмма синтетики. В планшете были фото наркокурьера на фоне мест с закладками.

3.05.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт НовосибирскаНовосибирскими полицейскими пресечен канал сбыта наркотиков, сообщили сегодня, 3 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД установили личность гражданина, подозреваемого в сбыте наркотических средств синтетического происхождения и предприняли немедленные меры по его задержанию. Подозреваемый был задержан по пути в аэропорт, куда направлялся на такси.

Установлено, что житель Иркутской области в возрасте 41 года, выполняя функции наркокурьера, забрал оптовую партию наркотических средств из тайника, оборудованного в одном из гаражных комплексов Новосибирска и направился в аэропорт с целью доставки ее в другой регион. При производстве личного досмотра задержанного сотрудниками полиции были изъяты три коробки, в каждой из которых находился фильтр для воды наполненный наркотическим веществом.

1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт НовосибирскаПо результатам проведенной экспертизы, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 950 граммов, приготовленным к сбыту. Кроме этого, у подозреваемого при себе находился планшет с фотографиями тайников – закладок и банковские карты. Обязательным условием для наркокурьера являлось фотографирование себя на фоне указанных мест, а также упакованных посылок.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий правоохранителями обнаружен тайник, в котором было изъято аналогичное вещество массой свыше 500 граммов. Всего из незаконного оборота изъято более полутора килограммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). На сегодняшний день подозреваемому предъявлено обвинение, для дальнейшего содержания он помещен под стражу.

1 кг синтетики в фильтре для воды нашли у наркокурьера по дороге в аэропорт Новосибирска


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