Стали известны подробности процесса инаугурации Путина

Инаугурация президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — рассказал собеседник агентства.