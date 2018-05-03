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Рекордно короткая рабочая неделя ждет жителей Бердска

Трудиться придется всего два дня. И на следующей неделе рабочих дней будет меньше в связи с празднованием 9 Мая.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Рекордно короткая рабочая неделя ждет жителей Бердска

Первомай в Бердске

Рекордно короткая неделя для россиян началась сегодня, 3 мая, и закончится в пятницу, 4 мая. 5, 6 мая жителей страны ждут еще два выходных дня.

На следующей неделе, благодаря празднованию Дня Победы, нас ждет еще один перерыв на отдых 9 Мая, который в этом году приходится на среду. Также 8 мая, в предпраздничный день, можно будет уйти с работы на один час раньше.

В этом году 1 Мая пришлось на вторник, и разрыв между этим днем и предшествующими выходными был закрыт за счет переноса нерабочего дня 28 апреля (суббота) на понедельник 30 апреля. А выходной день этого года 7 января (воскресенье) перенесен на 2 мая (среда).


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