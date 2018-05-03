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Украина расширила антироссийские санкции синхронно со списком США

Киев ввел новые ограничительные меры на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц России.

3.05.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Украина расширила антироссийские санкции синхронно со списком США

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил в среду санкции в отношении российских юридически и физических лиц. В частности, совбез синхронизировал санкции со списком Минфина США, который был опубликован 6 апреля, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, санкции введены в отношении лиц, «причастных к информационной и киберагресии» против Украины, к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России», а также против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

«Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, пока не опубликован, передает ТАСС.

В выступлении перед началом заседания Совбеза президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина таким образом скоординирует новые санкции со списком министерства финансов США, которые связаны «как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма».

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». В черные списки также попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

Украина уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, концерн «Алмаз-Антей», Газпромбанк, «Аэрофлот» и т. д.

В 2017 году Украина также ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг РБК, «Звезда», «ТНТ», «Москва Медиа», «Россия сегодня» (РИА «Новости»), «Наше радио», «НТВ-Плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета», а также производители антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и поставщики популярных ERP-систем ООО «1С», ООО «Корпорация «Парус», ЗАО «Галактика Центр».

Глава украинского государства 9 февраля 2018 года ввел в действие решение СНБО, которое касается дополнительных мер по противодействию якобы «информационной агрессии» РФ. Однако документ засекречен и его содержание неизвестно.


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